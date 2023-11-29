Algılar ve Gerçekler Arasında Filistin'de Yaşananlar | Aile Çatısı

Bu bölümde Yazar Zahide Tuba Kor ve Dr. Fatma Çetin ile zor zamanlarda inancın destekleyici gücü konuşuldu.

Sosyal medyada İsrail propagandası nasıl işliyor? Güçlü insanları diğerlerinden ayıran nitelikler neler? Zor zamanlar karşısında güçlü kalmak nasıl mümkün olacak?

Ayşe Oğuz'un bu haftaki konukları Orta Doğu Uzmanı / Yazar Zahide Tuba Kor ve Dr. Fatma Çetin oldu.

00:00 Aile Çatısı

03:30 Algılar ve gerçekler arasında Filistin'de Yaşananlar

17:00 İsrail'in adım adım Filistin işgali

44:00 Sosyal medyada İsrail propagandası nasıl işliyor?

53:00 Zor zamanlarda inancın destekleyici gücü

58:15 Güçlü insanları diğerlerinden ayıran nitelikler neler?

01:01:00 Zor zamanlar dini inancın önemi

01:11:00 Sabır bizi nereye ulaştırır?

01:18:00 Zor zamanlar karşısında güçlü kalmak nasıl mümkün olacak?

01:25:00 Zor zamanlarda inancın destekleyici gücü