Algılar ve Gerçekler Arasında Filistin'de Yaşananlar | Aile Çatısı
Bu bölümde Yazar Zahide Tuba Kor ve Dr. Fatma Çetin ile zor zamanlarda inancın destekleyici gücü konuşuldu.
Sosyal medyada İsrail propagandası nasıl işliyor? Güçlü insanları diğerlerinden ayıran nitelikler neler? Zor zamanlar karşısında güçlü kalmak nasıl mümkün olacak?
Ayşe Oğuz'un bu haftaki konukları Orta Doğu Uzmanı / Yazar Zahide Tuba Kor ve Dr. Fatma Çetin oldu.
00:00 Aile Çatısı
03:30 Algılar ve gerçekler arasında Filistin'de Yaşananlar
17:00 İsrail'in adım adım Filistin işgali
44:00 Sosyal medyada İsrail propagandası nasıl işliyor?
53:00 Zor zamanlarda inancın destekleyici gücü
58:15 Güçlü insanları diğerlerinden ayıran nitelikler neler?
01:01:00 Zor zamanlar dini inancın önemi
01:11:00 Sabır bizi nereye ulaştırır?
01:18:00 Zor zamanlar karşısında güçlü kalmak nasıl mümkün olacak?
01:25:00 Zor zamanlarda inancın destekleyici gücü