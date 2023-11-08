Kadınların Kendilerine Yüklediği Sorumluluklar I Aile Çatısı

Daha fazla bilgi edinerek iyi bir anne, eş, insan olmak mümkün mü?

Sümeyye Baltacı'nın bu haftaki konukları Fizyoterapist Bilge İrem Ulukuş ve Uzman Psikolog Esra Oras oldu. Aile Çatısı yeni bölümüyle sizlerle...

02:20 Aile ve Toplumun Dönüşümünde Kadın

12:00 Kadınların Sorumluluklarıyla Baş Etme Yöntemleri

15:00 Oras: Mükemmelliyetçilik Bir Kaçış Yöntemidir

22:45 Kadınların Kendilerine Yüklediği Sorumluluklar ve Değişen Zihniyetleri

28:40 Ruhsal Sıkıntılarımız Hangi Fiziksel Sorunlara Sebep Oluyor?

52:30 Bilgi Edinme Kaygısı İç Sesimizi Duymamıza Engel Mi?

54:54 Daha Fazla Bilgi Edinerek İyi Bir Anne, Eş, İnsan Olmak Mümkün Mü?

01:15:30 Kadına Yüklenen Etiketler Onu Kendisinden Nasıl Uzaklaştırıyor?