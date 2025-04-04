Bayramlar Daima Bize "Başkaları" Sayesinde Var Olduğumuzu Hatırlatır | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

02:00 Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan Bir Mektup Gelmiş Gibi Okumanın Önemi

18:00 İnsanın Allah'a Benzemesi Ne Anlama Gelir?

27:00 Bin Aydan Daha Hayırlı Gece: Kadir Gecesi

31:00 İnsan Kendi Kıymetini Takdir Edebilir mi?

34:30 Kadir Gecesini Ararken Ne Murad Ediyoruz?

36:15 Bayram Nedir?

42:00 Orucun Amacı, Hiçbir Şeye İhtiyaç Hissetmeyen Allah'a Yaklaşmaktır

45:00 Hacı Bayram Veli'nin Mısralarında Geçtiği Üzere "Hak İle Bayram" Ne Anlama Geliyor?

48:00 İslam'da Akraba İlişkilerinin Rolü ve Önemi

56:00 "Aklımız Büyürse İşimiz Kolaylaşır"

59:00 "Akrabayla İlişki Kurulursa, Ruh ve Bedenle de İlişki Kurulur"

01:03:00 "Daralmış Bir Akılla Dünya Kavranamaz"

01:08:00 Bayramlar Daima Bize "Başkaları" Sayesinde Var Olduğumuzu Hatırlatır

01:10:00 "İbadetle Kevn-ü Fesad Aleminin Dışına Çıkabilenler İçin Her Gün Bayram"

01:20:00 "Yolundan Şaşarsak Afv Eyle Bizi, Seçelim İrfanla Bayram Edelim"