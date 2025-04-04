Düşünce ve Hayat
Bayramlar Daima Bize "Başkaları" Sayesinde Var Olduğumuzu Hatırlatır | Düşünce ve Hayat
İnsan Kendi Kıymetini Takdir Edebilir mi?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
02:00 Kur'an-ı Kerim'i Allah'tan Bir Mektup Gelmiş Gibi Okumanın Önemi
18:00 İnsanın Allah'a Benzemesi Ne Anlama Gelir?
27:00 Bin Aydan Daha Hayırlı Gece: Kadir Gecesi
31:00 İnsan Kendi Kıymetini Takdir Edebilir mi?
34:30 Kadir Gecesini Ararken Ne Murad Ediyoruz?
36:15 Bayram Nedir?
42:00 Orucun Amacı, Hiçbir Şeye İhtiyaç Hissetmeyen Allah'a Yaklaşmaktır
45:00 Hacı Bayram Veli'nin Mısralarında Geçtiği Üzere "Hak İle Bayram" Ne Anlama Geliyor?
48:00 İslam'da Akraba İlişkilerinin Rolü ve Önemi
56:00 "Aklımız Büyürse İşimiz Kolaylaşır"
59:00 "Akrabayla İlişki Kurulursa, Ruh ve Bedenle de İlişki Kurulur"
01:03:00 "Daralmış Bir Akılla Dünya Kavranamaz"
01:08:00 Bayramlar Daima Bize "Başkaları" Sayesinde Var Olduğumuzu Hatırlatır
01:10:00 "İbadetle Kevn-ü Fesad Aleminin Dışına Çıkabilenler İçin Her Gün Bayram"
01:20:00 "Yolundan Şaşarsak Afv Eyle Bizi, Seçelim İrfanla Bayram Edelim"