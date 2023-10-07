Ruh ve Beden Arasındaki İlişki | Düşünce ve Hayat

Ekrem Demirli'nin katkılarıyla ruh ve beden arasındaki ilişki konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

06:00 Ahlakın kaynağı nedir?

31:00 Niçin var olduk ve nasıl yaşamalıyız?

47:00 Ruh ve beden arasındaki ilişki nasıldır?

01:30:00 Ölümü ve yaşamı nasıl düşünmeliyiz?