Hangi amaçla yemin ederiz? | Düşünce ve Hayat

Dini yaşantıda murakabe ve muhasebe kavramlarının önemi...

25 Aralık 2022 | 16:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat
03:00 Dini yaşantıda murakabe ve muhasebe kavramları
18:00 Allah adına yemin etmek
26:00 Hangi amaçla yemin ederiz?
30:00 Neden yalan söyleriz?
33:00 Verilen sözden dönmenin mahiyeti
42:00 Beddua etmenin mahiyeti
01:05:00 Yapılan iyilikten karşılık beklemek
01:22:00 İnsanın insana yük olması

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