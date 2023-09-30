VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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İman ve Bilgi Arasındaki İlişki | Düşünce ve Hayat 30 Eylül 2023 108. Bölüm
Neden Sürekli Üretmek Zorundayız? I Düşünce ve Hayat 25 Eylül 2023 107. Bölüm
Neden Yazmalıyız? I Düşünce ve Hayat 16 Eylül 2023 106. Bölüm
Zamanı ve Mekanı Aşma Arzusu | Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 105. Bölüm
Kur'an-ı Kerim'den Seçkiler | Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 104. Bölüm
Hamd, Şükür ve Dindarlık | Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 103. Bölüm
İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor? I Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 102. Bölüm
Ahlak ve Din İlişkisi | Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 101. Bölüm
Dini Ahlak ve Ahlak Kavramı | Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 100. Bölüm
Niyet ve Amel İlişkisini Nasıl Anlamalıyız? I Düşünce ve Hayat 09 Eylül 2023 99. Bölüm
Tefekkür Hadisesi Olarak Hac | Düşünce ve Hayat 04 Eylül 2023 98. Bölüm
İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Düşünce ve Hayat 07 Temmuz 2023 97. Bölüm
Maun suresi bağlamında hayatı nasıl okuyabiliriz? | Düşünce ve Hayat 12 Haziran 2023 96. Bölüm
Maûn Suresi ve İçerdiği Mesajlar | Düşünce ve Hayat 09 Haziran 2023 95. Bölüm
Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat 11 Haziran 2023 91. Bölüm
Hz. Musa'nın Peygamberlik Yolculuğu I Düşünce ve Hayat 21 Mayıs 2023 90. Bölüm
İslam Geleneğinde Oruç ve Düşünce | Düşünce ve Hayat 21 Mayıs 2023 89. Bölüm
İslam Geleneğinde Oruç I Düşünce ve Hayat 04 Eylül 2023 87. Bölüm
Mekke'nin Fethine Giden Süreç | Düşünce ve Hayat 04 Eylül 2023 84. Bölüm
Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı? | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 83. Bölüm
Uhud Savaşı I Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 82. Bölüm
Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 81. Bölüm
Bedir Savaşı'nın Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 80. Bölüm
Üç Ayların Anlamı ve Fazileti | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 79. Bölüm
Amenerrasulü Duası | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 78. Bölüm
Hz. Süleyman ve Belkıs | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 77. Bölüm
Hangi amaçla yemin ederiz? | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 75. Bölüm
İbrahim Ethem Örnekliğinde İktidar ve Şöhret kavramı | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 72. Bölüm
"Asr Suresi'nin Tefsiri" I Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 70. Bölüm
"Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın Kıssası" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 69. Bölüm
"Hz. Musa ve Hızır'ın Yolculuğu" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 68. Bölüm
Nebevi Hikmet | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 67. Bölüm
"Alacaklılık Duygusu ve Dindarlık" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 66. Bölüm
"Modern Çağda Halvet ve Uzlet" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 65. Bölüm
"Dini Bir Ahlak Olarak Nasip" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 64. Bölüm
Lakapların İnsan Üzerindeki Rolü | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 63. Bölüm
"Allah'ı "Rahman" İsmiyle Düşünmek" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 62. Bölüm
Zamanı Dini Perspektiften Okumak | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 61. Bölüm
Modern Çağda Dini Düşünceyi Anlamak | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 60. Bölüm
İnsanın Yaratılış Gayesi | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 59. Bölüm
"Tevhidi Anlamada Nübüvvetin Rolü" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 58. Bölüm
"Şehitlik Makamı" | Düşünce ve Hayat 04 Eylül 2023 57. Bölüm
"Kurban ibadetinin mana derinliği" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 56. Bölüm
"Ayetel Kürsi'nin Mana Derinliği" | Düşünce ve Hayat 05 Eylül 2023 55. Bölüm
"Kelimeler ve Kavramlar" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 54. Bölüm
" Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 53. Bölüm
"Mazlum ve Zalim Arasında Adalet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 52. Bölüm
İnsanın Fiilleri ve Ceza Olgusu | Düşünce ve Hayat 04 Eylül 2023 51. Bölüm
" Amel ve Ceza İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 50. Bölüm
"Rıza Kavramını Anlamak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 48. Bölüm
Din ve Ahlak | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 43. Bölüm
"Allah'ın Bizden Muradı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 42. Bölüm
"Dede Korkut Hikayeleri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 40. Bölüm
"İnsan ve Dini Değerler" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 39. Bölüm
"Sünnet-i Seniye ve Gelenek İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 37. Bölüm
"Müslümanlar ve Toplumsal Değişim" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 36. Bölüm
"Müslüman Toplumda Kadının Yeri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 35. Bölüm
"Mesnevi'nin İlk On Sekiz Beyiti" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 34. Bölüm
"Hz. Mevlana ve Mesnevi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 33. Bölüm
"Tövbenin Mahiyeti" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 32. Bölüm
"İlk Vahiyde Hz. Peygamber'in Yaşadıkları" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 31. Bölüm
"İnsan İçin İmtihanın Anlamı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
"İslam'da Ahiret İnancı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
"İfrat ve Tefrit" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
"Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
"Mevlid Kandili" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
"Müslümanca Düşünmek" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
"Modern Çağın Din Algısı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
"Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
"Yunus Emre Düşüncesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 22. Bölüm
"Anadolu Ereni: Yunus Emre" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
"Abbasiler Döneminde İslam Düşüncesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 20. Bölüm
"Dinin İnsan Tanımı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 19. Bölüm
"İslami İlimlerin Teşekkülü ve Dönemlendirilmesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
"İslam Düşüncesini Etkilemiş Tarihi Olaylar" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
"İslami İlimlerin Teşekkülü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
"Dini Anlatımda Sembolik Dilin İmkan ve Sorunları" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
"Kurban Bayramı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 14. Bölüm
"Klişe Haline Gelmiş Sözler" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 13. Bölüm
"Adalet Kavramı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 11. Bölüm
"Cihad ve Fetih" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 10. Bölüm
"Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı?" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 9. Bölüm
"Bir Şehir İnşa Edici Olarak Peygamberlerin Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 8. Bölüm
"Ehli Sünnetin Mehdilik Anlayışı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 7. Bölüm
"Habil - Kabil Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
"Hümeze Suresi'nin Tefsiri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 5. Bölüm
"İnsan - Kur'an'ı Kerim İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 4. Bölüm
"İnsanın en büyük düşmanı: Nefis ve Şeytan" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
"Nefis ve İnsan Arasındaki İlişki" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
"İnsanın Rabbi İle Arasındaki İlişki" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 1. Bölüm

İman ve Bilgi Arasındaki İlişki | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla iman ve bilgi arasındaki ilişki konuşuldu

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

17:00 İman ve bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır?

34:00 Nefs kötülüğü mü emreder?

44:00 Arzu gücü ile akıl arasında insanın yeri nedir?

58:00 İman eyleme nasıl dönüşür?

01:20:00 Niçin Mevlid kandilini kutlarız?

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