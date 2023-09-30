İman ve Bilgi Arasındaki İlişki | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin katkılarıyla iman ve bilgi arasındaki ilişki konuşuldu

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

17:00 İman ve bilgi arasında nasıl bir ilişki vardır?

34:00 Nefs kötülüğü mü emreder?

44:00 Arzu gücü ile akıl arasında insanın yeri nedir?

58:00 İman eyleme nasıl dönüşür?

01:20:00 Niçin Mevlid kandilini kutlarız?