Esenlik ve Selamet Yurdu: Kudüs I Düşünce ve Hayat

Neden Filistin, Müslüman Toplumu Daha Derinden Sarsıyor?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

04:44 Esenlik ve Selamet Yurdu: Kudüs

19:17 Çatışan Kutsalların Ortasındaki Şehir: Kudüs

33:35 Yeryüzünün İlk Mabedi ve Tevhit İnancının Merkezi: Kabe

44:06 "Mekke'nin Fethi Bir devrimdir, Bir İnkılaptır"

57:23 "İslam, İnsanı Evrenselliğe Taşımaya Çalışan Bir Dindir"

1:00:57 Bir Mazlum Nasıl Zalim Olur?

1:09:35 Neden Filistin, Müslüman Toplumu Daha Derinden Sarsıyor?

1:11:55 "Türk Toplumu Hiçbir Zaman Bağımsızlığını Yitirmedi"

1:21:03 Neden Filistin, Müslüman Toplumu Daha Derinden Sarsıyor?