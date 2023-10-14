Hakikatin Peşinde Olmak | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin katkılarıyla hakikat ve hakikatin peşinde olmanın önemi konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

30:00 Neden hakikatin peşinden gideriz?

44:00 İnsanlığı olduğu hal üzere görmek nasıl mümkün olur?

01:14:00 Neden hakikatin peşinden gideriz?

01:28:00 Dindarlık, her şeyi ilk kez görüyormuş gibi davranmaktır"