Konuşarak Düşünceyi İnşa Etmek | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli ile insanın varlık alemindeki yeri konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

05:30 Konuşarak düşünceyi inşa etmek mümkün mü?

13:00 İnsan neden kendi varlığına şahit arar?

22:00 Mutluluk, aklın yetkinleşmesi ile olur"

29:00 Varlık sahasında bir sorgulama: Benlik anlamı ve arayışı

38:00 "Mümin müminin aynasıdır" hadisi nasıl anlaşılmalı?

45:00 İnsan neden kendi varlığına şahit arar?

48:00 İnsan Allah'ı tanımadan kendini tanır mı?

01:10:00 İnsanın varlık alemindeki yeri nedir?

01:14:00 Şehitlik ve şehadet kavramları arasında nasıl bir bağ vardır?