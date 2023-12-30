Dini Düşünceyi Tahrif Eden Durumlar Nelerdir? | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli insanın kendini anlama ve evreni açıklama teşebbüsü konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…

00:00 Düşünce ve Hayat

12:00 İnsanın kendini anlama ve evreni açıklama teşebbüsü

28:00 Nesih ve tahrif kavramlarını nasıl anlamalıyız?

38:00 Dini düşünceyi tahrif eden durumlar nelerdir?

42:30 İslam öteki dinlere nasıl bakar?

47:30 Modern dönemde nesih anlayışı

51:00 Kur'an-ı Kerim'in Nesih Anlayışı

01:13:00 İslam'ın evrensellik anlayışı nasıl olmalıdır?

01:19:00 İslam Müslüman olmayana ne söyler?