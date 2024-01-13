İnsan Neden Anlaşılmak İster? | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli ile insanın anlaşılma çabası konuşuldu

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

08:00 İnsan neden anlaşılmak ister?

17:00 Genelleme yapmak anlama sürecine bir engel midir?

28:30 Herkes için farklı bir anlamlandırma sürecinden bahsedilebilir mi?

37:00 Dil, anlaşılmakta ne kadar etkili bir araçtır?

54:00 Allah'ın anlaşılması ve bilinmesi aynı şey midir?

01:16:00 Merak etmek, anlama sürecinde nasıl bir yere sahiptir?

01:25:00 "Rabbim dilimdeki ukdeyi çöz, sözümü anlasınlar" duasını nasıl anlamalıyız?