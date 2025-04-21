Düşünce ve Hayat
Şikayet İnsanın Doğasında mı Var? | Düşünce ve Hayat
Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Allah İle İlişkimizi Anlamada Nasıl Bir Rol Oynar?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
03:00 Şikayet İnsanın Doğasında mı Var?
31:00 "Aklımızın Görevi, Bedeni ve Duyguları Yönlendirmektir"
33:00 Modern Dünyada "Şirk" Kavramı Nasıl Algılanıyor?
39:00 Ebeveyn ve Çocuk İlişkisi Allah İle İlişkimizi Anlamada Nasıl Bir Rol Oynar?
51:00 Allah'a Ortak Koşmak Ne Demek?
56:00 "Modern Dünyada Şirk Kavramının Karşılığı Yok"
01:04:00 "Dinin Esas Rakibi Şirk Değil, Ateizm ve Deizmdir"
01:15:00 "Din ve Ahlak Arasında Kaldığında Ahlakı Seçmek Dindar Olmadığının Delilidir"