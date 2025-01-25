Ölümlü Bedende Ölümsüz Düşünce: İnsan Kimdir? | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

11:00 Ölümün İçindeki Hayat, Hayatın İçindeki Ölüm

14:00 Ölümün İçindeki Hayat ve Hayatın İçindeki Ölüm Anlayışı, Varlık ve Yokluk Arasındaki İlişkiyi Nasıl Tanımlar?

19:30 Ölümlü Bedende Ölümsüz Düşünce: İnsan Kimdir?

23:00 Hz. Peygamber'in "Ya Rabbi Eşyanın Hakikatini Bana Göster" Diye Dua Etmesini Nasıl Anlamalıyız?

27:00 Hayat Sevgisi, Ölüm Korkusunu Nasıl Etkiler?

29:20 İçimizdeki Varlık Sevgisi ve Ölüm Korkusu, İnsanın Varoluşunu Nasıl Şekillendirdi?

35:00 Dinin Anlattığı Ölüm Fikri İnsanı Özgürleştirme Eylemidir

42:00 Müslüman Toplumda, İnsanın Varlık ve Yaşam Anlayışı İyilik ve Güzellik Üzerine Kuruludur

51:00 İnsan, Varlık ve Hayat Üzerine Müspet Bir Bakış

53:30 "Toprak Post, Allah Dost" Necip Fazıl Kısakürek

57:00 "İslam Ahlak Geleneğinde Hürriyet, İstiğna İle Tanımlanır"

59:30 İnsanın Kötülüğünün ve Yıkıcılığının Sebepleri Nelerdir?

01:05:00 "Topraktan Yaratıldığını Tam Olarak Anlamak, Ahlaki Bir Davranışı Gerektirir"

01:08:00 Kim Daha Çok Yeryüzünde Yaşamayı Hak Eder ve Bu Hak Nasıl Belirlenir?

01:18:00 Metafizik Bağlamda İnsanın Topraktan, Şeytanın Ateşten Yaratılması Ne Anlama Gelir?

01:26:00 "Tövbenin Şarı Üzülmek Değildir, Allah'a Dönmektir"