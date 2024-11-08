Duha suresinde belirtilen unsurların sebep ve hikmetleri - Düşünce ve Hayat

Düşünce ve Hayat 'ta bu hafta “İnşirah Suresi'ndeki İnşirah-ı Sadr" konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

02:00 Düşünce ve Hayatının Gelişmesinde Dergilerin Rolü

10:00 Allah Katında Zenginlik ve Fakirlik Nedir?

31:00 İnsan, Allah'a Muhtaç Olarak Yaratılmıştır

34:00 Din Bize Allah'a İtimadın Zenginlik Olduğunu Öğretti

36:00 Allah'a Muhtaçlık Bir Özgürleşme Biçimidir

40:00 Kur'an-ı Kerim Müzekkirdir, Hatırlatır

45:00 "Duha Suresi'ni Bir İnsanlık Meselesi Olarak Düşünmek Lazım"

49:30 Duha Suresi'nde Belirtilen Unsurların Sebep ve Hikmetleri

55:00 Kalbin Mertebeleri ve İdrak Becerisi

01:05:00 İnşirah Suresi'ndek "İnşirah-ı Sadr" Ne Anlama Geliyor?

01:15:00 İnsan Aklı Nasıl Büyür?