Duha suresinde belirtilen unsurların sebep ve hikmetleri - Düşünce ve Hayat
Düşünce ve Hayat 'ta bu hafta “İnşirah Suresi'ndeki İnşirah-ı Sadr" konuşuldu.
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
02:00 Düşünce ve Hayatının Gelişmesinde Dergilerin Rolü
10:00 Allah Katında Zenginlik ve Fakirlik Nedir?
31:00 İnsan, Allah'a Muhtaç Olarak Yaratılmıştır
34:00 Din Bize Allah'a İtimadın Zenginlik Olduğunu Öğretti
36:00 Allah'a Muhtaçlık Bir Özgürleşme Biçimidir
40:00 Kur'an-ı Kerim Müzekkirdir, Hatırlatır
45:00 "Duha Suresi'ni Bir İnsanlık Meselesi Olarak Düşünmek Lazım"
49:30 Duha Suresi'nde Belirtilen Unsurların Sebep ve Hikmetleri
55:00 Kalbin Mertebeleri ve İdrak Becerisi
01:05:00 İnşirah Suresi'ndek "İnşirah-ı Sadr" Ne Anlama Geliyor?
01:15:00 İnsan Aklı Nasıl Büyür?