Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

07:00 Hayatta Mutlak Bir Sabit Var mıdır?

10:00 Kalp Kelimesi Hangi Anlamları Barındırır?

14:00 İnsan Neden Hep Yeni Olanın Peşindedir?

21:00 "Sabitlik Varsa Sorun Vardır"

26:00 "İnsanın En Büyük Tahrifi Kendisinedir"

29:00 İnsan Her Güne Heyecanla Başlayabilir mi?

31:00 "Yaratılış Kokusu, Yaratılış Olanın Üzerindedir"

34:00 "Marifet İktidar Aracına Dönerse Marifet Olmaktan Çıkar"

36:00 "Değişime İnanan Bir İnsan Kindar Olamaz"

42:00 Değişim ve Hakikatin Önündeki Perde

47:00 Metafizik Düşüncede "Hicab" Kavramı Nasıl Anlaşılmalıdır?

51:00 Masalların Başlangıç Bölümü Hangi Mesajları Verir?

59:00 "Yaşamın Kendisi Bir Serap Gibidir"

01:02:00 "Müslüman Düşüncesine Göre Hayat, İnsana Sevdirilmiş ve Kolaylaştırılmıştır"

01:06:00 Cezaret Başkasından Alınmaz, Özden Gelir"

01:10:00 "İnsan, Fail Olması Gereken Bir Varlıktır"

01:14:00 "İnsan, Eylem Peşinde Olmalı"

01:16:00 İnsanı Cesaretsiz Kılan Temel Sebep Ne?

01:21:00 "Marifet İltifata Tabidir" Sözünü Nasıl Anlamalıyız?

01:25:00 Doğru ve Yanlış Herkes İçin Aynı mıdır?