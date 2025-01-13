Düşünce ve Hayat
Değişim ve Hakikatin Önündeki Perde | Düşünce ve Hayat
İnsan neden hep yeni olanın peşindedir?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
07:00 Hayatta Mutlak Bir Sabit Var mıdır?
10:00 Kalp Kelimesi Hangi Anlamları Barındırır?
14:00 İnsan Neden Hep Yeni Olanın Peşindedir?
21:00 "Sabitlik Varsa Sorun Vardır"
26:00 "İnsanın En Büyük Tahrifi Kendisinedir"
29:00 İnsan Her Güne Heyecanla Başlayabilir mi?
31:00 "Yaratılış Kokusu, Yaratılış Olanın Üzerindedir"
34:00 "Marifet İktidar Aracına Dönerse Marifet Olmaktan Çıkar"
36:00 "Değişime İnanan Bir İnsan Kindar Olamaz"
42:00 Değişim ve Hakikatin Önündeki Perde
47:00 Metafizik Düşüncede "Hicab" Kavramı Nasıl Anlaşılmalıdır?
51:00 Masalların Başlangıç Bölümü Hangi Mesajları Verir?
59:00 "Yaşamın Kendisi Bir Serap Gibidir"
01:02:00 "Müslüman Düşüncesine Göre Hayat, İnsana Sevdirilmiş ve Kolaylaştırılmıştır"
01:06:00 Cezaret Başkasından Alınmaz, Özden Gelir"
01:10:00 "İnsan, Fail Olması Gereken Bir Varlıktır"
01:14:00 "İnsan, Eylem Peşinde Olmalı"
01:16:00 İnsanı Cesaretsiz Kılan Temel Sebep Ne?
01:21:00 "Marifet İltifata Tabidir" Sözünü Nasıl Anlamalıyız?
01:25:00 Doğru ve Yanlış Herkes İçin Aynı mıdır?