Dini Bir Kavram Olarak Dostluk | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin katkılarıyla dini bir kavram olarak dostluk konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

07:00 İnsanın merakı Allah'ın bir lütfudur"

17:00 Merak, görünenin ötesine geçme arzusudur"

23:00 Merakın büyüklüğü zihnin büyüklüğü, zihnin büyüklüğü insanın büyüklüğüdür"

30:00 Aklın bireysel duygulara karşı korunması gerekir"

42:00 Duygular, insanı yaşadığı zamana ve mekana zapt eder"

01:04:00 Dini bir kavram olarak dostluk nedir?

01:21:00 İnsanlık için Nebi, Allah için halil olmak

01:35:00 Yer ve gök arasında düşünce