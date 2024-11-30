Dünya Bir Menzil Midir? | Düşünce ve Hayat

Dünya Sevgisi, İnsanın Korkularıı Bastırma Çabasından mı Kaynaklanır?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

03:00 İnsanı Saygın Kılan Fikirleri mi?

09:00 "Merhamet, Varlıkların Farklı Olma Biçimlerini Kabullenme Ahlakıdır"

13:00 Bir Ahlak Olarak: Merhamet

17:00 Eşyanın İsimlerini Öğrenmek İnsana Ne Tür Katkılar Sağlandı?

20:00 "Varlıkla İlişki Kurmanın Esası Saygı Duymaktır"

21:45 "İsimler Hakikatin Delilidir"

29:30 "Hayran Olmak Hem Bireysel Hem de Toplumsal Olarak Bir Kusurdur"

32:00 "Bir Düşünceden Vazgeçebilmek İçin Çok Yönlü Eleştirmek Gerekir"

38:00 Bir Toplumda Kelimelerin Anlamını Yitirmesi, Çöküşün Başlangıcı mı Yoksa Sonu mudur?

42:00 Dünya Bir Menzil midir?

46:00 En Kıymetli Hazinemiz "Hırslarımızdır"

54:00 "Medeniyeti Ortaya Çıkaran Şey Hırslardır"

58:00 İnsan Kaybetme Korkusuyla mı Dünyaya Daha Fazla Bağlanır?

01:02:00 Dünya Sevgisi, İnsanın Korkularını Bastırma Çabasından mı Kaynaklanır?

01:04:00 "Dünya Hayatı Ancak Bir Oyun ve Bir Eğlencedir" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?

01:05:30 Bir Şeyi Anlamakta Parça - Bütün İlişkisi Nasıl Olmalı?

01:13:00 Parçadan Bütüne Gitmek İçin Bilgi Şart mı?

01:18:00 İnsanın Çoğaltma Arzusunun Hayattaki Tezahürleri