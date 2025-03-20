Düşünce ve Hayat
İslam Düşünce Geleneğinde Konevi'nin Yeri ve Önemi | Düşünce ve Hayat
İstidatlarımız Tercihlerimizi Nasıl Şekillendirir?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
04:00 İslam Düşüncesinin Büyük İsimlerinden: Konevi
06:30 Konevi ve Tusi Mektuplaşmaları İslam Düşüncesi İçin Ne Anlam İfade Ediyor?
09:30 İslam Düşünce Geleneğinde Konevi'nin Yeri ve Önemi
16:00 Düşünce Adamı Nasıl Olmalı?
34:00 "Bütün İbadetlerin Amacı Allah'a Yaklaşmak ve O'na Benzemektir"
52:00 Din Fıtrat İle Özdeşleştirilir mi?
01:03:00 İstidatlarımız Tercihlerimizi Nasıl Şekillendirir?
01:08:00 İbadet Bir Alacaklılık Hali midir?
01:13:00 "Dindarlık Büyük Bir Dönüşümdür"
01:25:00 "İyilik Yapmak da Almak da Muktedir Olma Çabasıdır"
01:29:00 İnsan Neyi Unutur, Neyi Unutmaz?