Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

06:00 Doğa olayları nasıl felakete dönüşür?

08:00 Rahmet ve merhamet perspektifinden doğa olaylarını nasıl anlamalıyız?

11:30 Müslümanın deprem ve doğa afetlere bakışı nasıl olmalıdır?

27:00 Müslüman düşüncesinde musibet - rahmet ilişkisi

42:00 Allah'ın Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellileri nelerdir?

52:00 Miraç hadisesi nasıl gerçekleşti?

55:00 İsra ve Miraç hadisesi nedir?

01:08:00 Miraç - Namaz İlişkisi

01:14:00 Hz. Peygamber'in Miracı'nda ne oldu?