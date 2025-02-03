Patolojik İyilik Nedir? | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

07:00 Niyetin Muhasebesi, Müslüman Ahlakında Nasıl Bir Yer Tutar?

11:00 İslam Düşüncesinde Amel ve Eylem İlişkisi

14:30 Patolojik İyilik Nedir?

22:15 İlahiyat, Hangi Dilim Dallarını Kapsar?

25:30 Bilim, İlahiyatı Destekliyor mu?

30:15 "İslamcılık, Müslüman Cemaatin Dini Savunma Çabasıdır"

48:00 Din ve Kültür Birbirinden Ayrılabilir mi?

54:00 Dil Düşünce midir?

57:00 Düşünmede Dilin Önemi Nedir?

01:06:00 Modern Dünyanın Düşüncenin Yeniden İnşası...

01:12:00 Hz. Muhammed (S.A.V.) Döneminde Dini ve Kültürel Değişimin Serüveni

01:16:00 "Bidat, Kültür ve Kültürel Olandır"

01:18:00 Din, Kültür ve Değişim

01:24:00 Kültürel Farklılık, Dinin Aktarımını Nasıl Etkiler?

01:26:30 Düşünceler Taşınır mı, Yoksa Yeniden İnşa mı Edilir?

01:31:00 "Korkan İnsan Kaba Olur"