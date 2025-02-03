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Düşünce ve Hayat

Patolojik İyilik Nedir? | Düşünce ve Hayat

İslam Düşüncesinde Amel ve Eylem İlişkisi

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat
07:00 Niyetin Muhasebesi, Müslüman Ahlakında Nasıl Bir Yer Tutar?
11:00 İslam Düşüncesinde Amel ve Eylem İlişkisi
14:30 Patolojik İyilik Nedir?
22:15 İlahiyat, Hangi Dilim Dallarını Kapsar?
25:30 Bilim, İlahiyatı Destekliyor mu?
30:15 "İslamcılık, Müslüman Cemaatin Dini Savunma Çabasıdır"
48:00 Din ve Kültür Birbirinden Ayrılabilir mi?
54:00 Dil Düşünce midir?
57:00 Düşünmede Dilin Önemi Nedir?
01:06:00 Modern Dünyanın Düşüncenin Yeniden İnşası...
01:12:00 Hz. Muhammed (S.A.V.) Döneminde Dini ve Kültürel Değişimin Serüveni
01:16:00 "Bidat, Kültür ve Kültürel Olandır"
01:18:00 Din, Kültür ve Değişim
01:24:00 Kültürel Farklılık, Dinin Aktarımını Nasıl Etkiler?
01:26:30 Düşünceler Taşınır mı, Yoksa Yeniden İnşa mı Edilir?
01:31:00 "Korkan İnsan Kaba Olur"

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