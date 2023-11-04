Teoloji ve Ahlak Arasındaki İlişki | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin katkılarıyla modern dünyada dinin önemi konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

05:50 Yas Tutmanın Amacı Unutmaktır

16:50 Dini Hayatta Matemi Nasıl Anlamalıyız?

23:35 "Yazıklar Olsun O Namaz Kılanlara" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?

35:30 "Dinin Eleştirel Kısmını Koruyabilmek İçin Odaklanmamız Gereken Nokta Teolojidir

42:00 Aydın, Yaşadığı Dönemi Eleştiren İnsandır

43:25 Dinde Öncelik Amentüdür"

45:40 Niyet Amellerle İman Arasında Bir Köprüdür

57:10 Dine Yöneldiğimizde Akışın Dışına Çıkarız

1:02:10 Dinin Amacı Kabileden Bireyi Soyutlamaktır

1:04:00 Din, Yeryüzüne ve Gökyüzüne Karşı Bireyin Özgürleşmesini Hedefler

1:10:40 "Allah Katında Din İslam'dır" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?

1:22:50 Dini Anlamaya Çalışırken Neyi Reddettiğine Bakmak Lazım

1:24:45 Modern Dünya İçin Din Ne İfade Eder?

1:32:00 Aklınız Rakibiniz Kadar Olur

1:34:40 Dinin Tebliği, Karşılıksızlık Üzerine Kuruludur

1:40:00 Hz. İbrahim'in Ateşe Atılması