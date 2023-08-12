İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor? I Düşünce ve Hayat

İnsanın yaratılışında meleklerin bilmediği neydi?

Düşünce ve Hayat'ta bu hafta "İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor?" konusu konuşuldu.

00:00 Düşünce ve Hayat

18:30 Hikmetin delili nedir?

32:00 İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor?

37:00 İnsanın yaratılışında meleklerin bilmediği neydi?

01:01:00 Bir duygu ve bir erdem arasında sevgi

01:07:00 Yaratılış ayetlerini yeniden düşünmek

01:13:00 Şeytanın varlık ve mahiyeti

01:22:00 Tevhid: Allah'ın Birliğine İman