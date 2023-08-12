İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor? I Düşünce ve Hayat
İnsanın yaratılışında meleklerin bilmediği neydi?
Düşünce ve Hayat'ta bu hafta "İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor?" konusu konuşuldu.
00:00 Düşünce ve Hayat
18:30 Hikmetin delili nedir?
32:00 İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor?
37:00 İnsanın yaratılışında meleklerin bilmediği neydi?
01:01:00 Bir duygu ve bir erdem arasında sevgi
01:07:00 Yaratılış ayetlerini yeniden düşünmek
01:13:00 Şeytanın varlık ve mahiyeti
01:22:00 Tevhid: Allah'ın Birliğine İman