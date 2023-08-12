VAV RADYO CANLI YAYINA MESAJ GÖNDER

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İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor? I Düşünce ve Hayat 12 Ağustos 2023 102. Bölüm
Ahlak ve Marifet Arasındaki İlişki | Düşünce ve Hayat 05 Ağustos 2023 101. Bölüm
Bir Ahlak Olarak Adalet | Düşünce ve Hayat 29 Temmuz 2023 100. Bölüm
Hicreti düşünmek ve yaşamak I Düşünce ve Hayat 21 Temmuz 2023 99. Bölüm
Haccın hikmet boyutu | Düşünce ve Hayat 15 Temmuz 2023 98. Bölüm
İslam'da Hac İbadeti ve Önemi | Düşünce ve Hayat 07 Temmuz 2023 97. Bölüm
Maun suresi bağlamında hayatı nasıl okuyabiliriz? | Düşünce ve Hayat 12 Haziran 2023 96. Bölüm
Maûn Suresi ve İçerdiği Mesajlar | Düşünce ve Hayat 09 Haziran 2023 95. Bölüm
Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat 11 Haziran 2023 91. Bölüm
Hz. Musa'nın Peygamberlik Yolculuğu I Düşünce ve Hayat 21 Mayıs 2023 90. Bölüm
İslam Geleneğinde Oruç ve Düşünce | Düşünce ve Hayat 21 Mayıs 2023 89. Bölüm
İslam Geleneğinde Oruç I Düşünce ve Hayat 22 Mayıs 2023 87. Bölüm
İslam'ın Fetih Anlayışı | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 84. Bölüm
Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı? | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 83. Bölüm
Hz. Muhammed'in (SAV) izinde Uhud Savaşı I Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 82. Bölüm
Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 81. Bölüm
Bedir Savaşı'nın Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 80. Bölüm
Üç Ayların Anlamı ve Fazileti | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 79. Bölüm
Amenerrasulü Duası | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 78. Bölüm
Hz. Süleyman ve Belkıs | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 77. Bölüm
Hangi amaçla yemin ederiz? | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 75. Bölüm
İbrahim Ethem Örnekliğinde İktidar ve Şöhret kavramı | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 72. Bölüm
"Asr Suresi'nin Tefsiri" I Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 70. Bölüm
"Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 69. Bölüm
"Hz. Musa ve Hızır'ın Yolculuğu" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 68. Bölüm
"Nebevi Hikmet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 67. Bölüm
"Alacaklılık Duygusu ve Dindarlık" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 66. Bölüm
"Modern Çağda Halvet ve Uzlet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 65. Bölüm
"Dini Bir Ahlak Olarak Nasip" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 64. Bölüm
"Lakapların İnsan Üzerindeki İnşai Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 63. Bölüm
"Allah'ı "Rahman" İsmiyle Düşünmek" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 62. Bölüm
"Zamanı Dini Perspektiften Okumak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 61. Bölüm
"Modern Çağda Dini Düşünceyi Anlamak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 60. Bölüm
"İnsanın Yaratılış Gayesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 59. Bölüm
"Tevhidi Anlamada Nübüvvetin Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 58. Bölüm
"Şehitlik Makamı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 57. Bölüm
"Kurban ibadetinin mana derinliği" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 56. Bölüm
"Ayetel Kürsi'nin Mana Derinliği" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 55. Bölüm
"Kelimeler ve Kavramlar" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 54. Bölüm
" Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 53. Bölüm
"Mazlum ve Zalim Arasında Adalet" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 52. Bölüm
"İnsanın Fiilleri ve Ceza Olgusu" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 51. Bölüm
" Amel ve Ceza İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 50. Bölüm
"Rıza Kavramını Anlamak" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 48. Bölüm
Din ve Ahlak | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 43. Bölüm
"Allah'ın Bizden Muradı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 42. Bölüm
"Dede Korkut Hikayeleri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 40. Bölüm
"İnsan ve Dini Değerler" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 39. Bölüm
"Sünnet-i Seniye ve Gelenek İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 37. Bölüm
"Müslümanlar ve Toplumsal Değişim" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 36. Bölüm
"Müslüman Toplumda Kadının Yeri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 35. Bölüm
"Mesnevi'nin İlk On Sekiz Beyiti" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 34. Bölüm
"Hz. Mevlana ve Mesnevi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 33. Bölüm
"Tövbenin Mahiyeti" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 32. Bölüm
"İlk Vahiyde Hz. Peygamber'in Yaşadıkları" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 31. Bölüm
"İnsan İçin İmtihanın Anlamı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 30. Bölüm
"İslam'da Ahiret İnancı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 29. Bölüm
"İfrat ve Tefrit" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 28. Bölüm
"Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 27. Bölüm
"Mevlid Kandili" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 26. Bölüm
"Müslümanca Düşünmek" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 25. Bölüm
"Modern Çağın Din Algısı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 24. Bölüm
"Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 23. Bölüm
"Yunus Emre Düşüncesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 22. Bölüm
"Anadolu Ereni: Yunus Emre" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 21. Bölüm
"Abbasiler Döneminde İslam Düşüncesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 20. Bölüm
"Dinin İnsan Tanımı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 19. Bölüm
"İslami İlimlerin Teşekkülü ve Dönemlendirilmesi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 18. Bölüm
"İslam Düşüncesini Etkilemiş Tarihi Olaylar" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 17. Bölüm
"İslami İlimlerin Teşekkülü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 16. Bölüm
"Dini Anlatımda Sembolik Dilin İmkan ve Sorunları" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 15. Bölüm
"Kurban Bayramı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 14. Bölüm
"Klişe Haline Gelmiş Sözler" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 13. Bölüm
"Adalet Kavramı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 11. Bölüm
"Cihad ve Fetih" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 10. Bölüm
"Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı?" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 9. Bölüm
"Bir Şehir İnşa Edici Olarak Peygamberlerin Rolü" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 8. Bölüm
"Ehli Sünnetin Mehdilik Anlayışı" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 7. Bölüm
"Habil - Kabil Kıssası" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 6. Bölüm
"Hümeze Suresi'nin Tefsiri" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 5. Bölüm
"İnsan - Kur'an'ı Kerim İlişkisi" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 4. Bölüm
"İnsanın en büyük düşmanı: Nefis ve Şeytan" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 3. Bölüm
"Nefis ve İnsan Arasındaki İlişki" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 2. Bölüm
"İnsanın Rabbi İle Arasındaki İlişki" | Düşünce ve Hayat 12 Temmuz 2023 1. Bölüm

İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor? I Düşünce ve Hayat

İnsanın yaratılışında meleklerin bilmediği neydi?

Düşünce ve Hayat'ta bu hafta "İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor?" konusu konuşuldu.

00:00 Düşünce ve Hayat
18:30 Hikmetin delili nedir?
32:00 İnsanın yaratıcı ile yolculuğu nasıl başlıyor?
37:00 İnsanın yaratılışında meleklerin bilmediği neydi?
01:01:00 Bir duygu ve bir erdem arasında sevgi
01:07:00 Yaratılış ayetlerini yeniden düşünmek
01:13:00 Şeytanın varlık ve mahiyeti
01:22:00 Tevhid: Allah'ın Birliğine İman

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