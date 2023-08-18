Hamd, Şükür ve Dindarlık | Düşünce ve Hayat
Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli ile sınırlı dünyada sonsuzluğu idrak etmenin önemi konuşuldu.
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
05:00 Varlığımızı sevmek bir ahlaktır
24:00 Dini düşüncede ruh ve beden ilişkisi
37:00 Sınırlı dünyada sonsuzluğu idrak: Hamd, Şükür ve Dindarlık