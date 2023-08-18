Hamd, Şükür ve Dindarlık | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli ile sınırlı dünyada sonsuzluğu idrak etmenin önemi konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 Varlığımızı sevmek bir ahlaktır

24:00 Dini düşüncede ruh ve beden ilişkisi

37:00 Sınırlı dünyada sonsuzluğu idrak: Hamd, Şükür ve Dindarlık