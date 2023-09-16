Neden Yazmalıyız? I Düşünce ve Hayat

İçimizdeki Yazma Güdüsünün Temelleri Nereden Geliyor?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

06:00 Başarmaktan Daha Önemli Olan Şey Sahiplendiğimiz Davaya Bağlı Kalmaktır

16:20 Sünnilik, Evrensel Bir Ahlak İçerir

25:15 Tanrı Bakımından İlk Emir ve Bizim İçin İlk İhlal Nedir?

42:20 İçimizdeki Yazma Güdüsünün Temelleri Nereden Geliyor?

01:30:00 Bilgiyi Sevmeyi Öğrenmek Lazım