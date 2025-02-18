Modern Zaman "Niçin Ahlaklı Olmalıyız" Sorusuna Ne Cevap Veriyor? | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

08:00 Refik-i Ala Kavramı Üzerinden Peygamber Hayatını Nasıl Anlarız?

17:00 "Dini, Yol Gösteren ve Yolu Açan Bir Rehberlik Olarak Düşünmek Gerekiyor"

21:00 "Ben Güzel Ahlakı Tamamlamak İçin Gönderildim" Hadisini Nasıl Anlamalıyız?

23:45 "Nostalji Meselesini Aklın Bir Eksilme Hali Olarak Düşünürüm"

25:30 Hafızamız Bize Doğru Bir Kaynaklık Edebilir mi?

29:15 "Bir şeyi kaydeymek onu anlamak için yeterli değildir"

31:15 "Hafıza kirlidir ve hafıza kirletir"

33:15 Güzel ahlak nedir?

35:15 "Ahlak ve gaye arasında bir ilişki kurulmalıdır"

37:30 Modern Zaman "Niçin Ahlaklı Olmalıyız" Sorusuna Ne Cevap Veriyor?

41:30 Hz. Peygamber Kur'an-ı Kerim İle Nasıl Bir İlişki Kurdu?

44:15 İnsanlara Örnek Olmak Gibi Bir Sorumluluğumuz Var mı?

51:00 Dindarlık ve Fanatizm Arasındaki Farklar Nelerdir?

55:20 "Ahlak Herkes İçin Olmalıdır"

57:30 Ahlak Evrensel midir, Yerel midir?"

01:00:00 "Ahlakın Şartı Her Zaman, Her Yerde ve Herkes İçin Geçerli Olan İlkedir"

01:03:00 Duygusallık Ahlaka Engel mi?

01:05:30 "Ahlakın Gayesi Varlığı Olduğu Hal Üzere Görebilmektir"

01:19:00 Dinden İdeoloji Çıkar mı?

01:22:00 "Ertelenmiş Ahlak, Ahlak Değildir"