İslam Geleneğinde Oruç I Düşünce ve Hayat (87. Bölüm)

Allah'ın insandan muradı: Allah insanı niçin yükümlü kıldı?

08 Nisan 2023 | 14:25
VİDEO DEVAM EDİYOR

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 İslam geleneğinde oruç ve düşünce ilişkisi
12:24 "İslam'ın meselesi herkes için kural koymaktır"
25:29 Modern çağda Müslüman olmak
28:09 Ahlak-İbadet ilişkisi
36:45 Oruç ve düşünce
49:13 Allah'ın insandan muradı: Allah insanı niçin yükümlü kıldı?
51:07 Allah oruç tutmamızı neden ister?
53:20 İnsanın zaman algısı
01:28:10 Oruç-şehir ilişkisi
01:30:47 Kurban eylemini nasıl anlamamız gerekir?
01:32:14 Din-gelenek ilişkisi

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