Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

07:30 Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf

10:00 Tarihi Bir Mirasın Yeniden İnşası: Şam'ın Dirilişi

16:00 Hiç Kimsenin Bir Başkasının Boşluğunu Dolduramaması Biricikliğin Varoluşsal Bir Kanıtı mıdır?

21:45 "Hikmet Müminin Yitiğidir, Onu Bulduğu Yerde Alır" Hadisini Nasıl Anlamalıyız?

24:24 "İbadet Özgürleştirir"

26:30 Konevi'nin Rüyası, Bir Şehrin Ölümünü Nasıl Anlatıyor?

30:30 Değerlerin Oluşmasında Dinin Önemi Nedir?

35:00 Bir Şehri Tanımada Tarihin ve İnsanın Önemi

38:30 "Allah'a İnanmak, Şehri Şehre Dönüştürür ve Özgürlüğün Teminatı Olur"

42:00 Metafizik Bağlamda İslam Şehrinin Özellikleri

44:30 Hz. Peygamber'i Rüyada Görmeye Dair Tasavvufi Yorumlar

53:00 "Rahman'ın Nefesini Yemen Tarafından Duyuyorum" Hadisini Nasıl Anlamalıyız?

59:00 "Yakınlık Körleştirir"

01:04:00 Şam, Neden İslam Ahlakının Merkezi Olarak Kabul Edilmiştir?

01:06:00 "İman Ahlakı Ortaya Çıkartır"

01:09:00 "Fütüvvetin Kaynağı Yüksek İmandır"

01:12:00 Bir Şehir Ne Zaman Ölmeye Başlar?

01:19:00 Bağdat'ın Tasavvuf ve Marifet Anlayışındaki Öncü Rolü

01:25:00 İstanbul'un Kültürel ve Entelektüel Mirası