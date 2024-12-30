Düşünce ve Hayat
Tarihi Bir Mirasın Yeniden İnşası: Şam'ın Dirilişi | Düşünce ve Hayat
Değerlerin Oluşmasında Dinin Önemi Nedir?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
07:30 Şam, Bağdat ve Horasan: Üç Tarz-ı Tasavvuf
10:00 Tarihi Bir Mirasın Yeniden İnşası: Şam'ın Dirilişi
16:00 Hiç Kimsenin Bir Başkasının Boşluğunu Dolduramaması Biricikliğin Varoluşsal Bir Kanıtı mıdır?
21:45 "Hikmet Müminin Yitiğidir, Onu Bulduğu Yerde Alır" Hadisini Nasıl Anlamalıyız?
24:24 "İbadet Özgürleştirir"
26:30 Konevi'nin Rüyası, Bir Şehrin Ölümünü Nasıl Anlatıyor?
30:30 Değerlerin Oluşmasında Dinin Önemi Nedir?
35:00 Bir Şehri Tanımada Tarihin ve İnsanın Önemi
38:30 "Allah'a İnanmak, Şehri Şehre Dönüştürür ve Özgürlüğün Teminatı Olur"
42:00 Metafizik Bağlamda İslam Şehrinin Özellikleri
44:30 Hz. Peygamber'i Rüyada Görmeye Dair Tasavvufi Yorumlar
53:00 "Rahman'ın Nefesini Yemen Tarafından Duyuyorum" Hadisini Nasıl Anlamalıyız?
59:00 "Yakınlık Körleştirir"
01:04:00 Şam, Neden İslam Ahlakının Merkezi Olarak Kabul Edilmiştir?
01:06:00 "İman Ahlakı Ortaya Çıkartır"
01:09:00 "Fütüvvetin Kaynağı Yüksek İmandır"
01:12:00 Bir Şehir Ne Zaman Ölmeye Başlar?
01:19:00 Bağdat'ın Tasavvuf ve Marifet Anlayışındaki Öncü Rolü
01:25:00 İstanbul'un Kültürel ve Entelektüel Mirası