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Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat
Hz. Musa kıssasında gerçekleşen mucizelerin hikmetleri nelerdir?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....
00:00 Düşünce ve Hayat
07:00 Hz. Musa'nın vahiyle ilk buluşması
11:30 Hz. Musa'nın ahlakını gösteren kavramlar
20:00 İlk vahiy karşında peygamberlerin tavrı nasıldı?
23:00 Hz. Musa Allahu Teala'yı görmek isteyince ne oldu?
25:45 Hz. Muhammed'in (SAV) vahiy karşında ilk tavrı nasıl oldu?
30:30 Hz. Musa'nın Firavun'a hidayet çağrısı
37:30 Hz. Peygamber'in vahiyle ilk tanışması sonrası yaşanan olaylar
39:00 Allah insana peygamber olduğu bilgisini nasıl verir?
42:30 Hz. Musa'nın sihirbazlarla karşılaşması
58:00 Hz. Musa'nın duasını nasıl anlamalıyız?
01:20:00 Hz. Musa'nın firavun karşısında gösterdiği mucizeler
01:30:00 Hz. Musa'nın asasının ejderhaya dönüşmesi
01:37:00 Hz. Musa kıssasında gerçekleşen mucizelerin hikmetleri