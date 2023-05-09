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Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat 09 Mayıs 2023 03:05
Hz. Musa'nın Peygamberlik Yolculuğu I Düşünce ve Hayat 09 Mayıs 2023 03:05
Hz. Musa'nın Peygamberlik Yolculuğu | Düşünce ve Hayat 29 Nisan 2023 10:04
İslam Geleneğinde Oruç ve Düşünce | Düşünce ve Hayat 19 Nisan 2023 10:04
İslam Geleneğinde Oruç I Düşünce ve Hayat (87. Bölüm) 08 Nisan 2023 02:04
84. Bölüm I İslam'ın Fetih Anlayışı 24 Mart 2023 11:03
83. Bölüm | Mekke'nin Fethi'ne Giden Yolda Neler Yaşandı? 18 Mart 2023 11:03
İslam'da tebliğ ve terbiye metodu I Düşünce ve Hayat 11 Mart 2023 04:03
82. Bölüm I Hz. Muhammed'in (SAV) izinde Uhud Savaşı I Düşünce ve Hayat 06 Mart 2023 04:03
81. Bölüm I Miraç - Namaz İlişkisi | Düşünce ve Hayat 06 Mart 2023 04:03
80. Bölüm I Bedir Savaşı'nın Tarihi, Nedenleri ve Sonuçları 06 Mart 2023 04:03
79. Bölüm | Üç Ayların Anlamı ve Fazileti 06 Mart 2023 04:03
78. Bölüm | Amenerrasulü Duası 06 Mart 2023 04:03
77. Bölüm | Hz. Süleyman ve Belkıs 06 Mart 2023 04:03
72. Bölüm | İbrahim Ethem Örnekliğinde İktidar ve Şöhret kavramı 06 Mart 2023 04:03
75. Bölüm I Hangi amaçla yemin ederiz? | Düşünce ve Hayat 06 Mart 2023 04:03
70.Bölüm I "Asr Suresi'nin Tefsiri" I Düşünce ve Hayat 06 Mart 2023 04:03
69. Bölüm "Hz. Musa ve Hz. Hızır'ın Kıssası" 06 Mart 2023 04:03
68. Bölüm "Hz. Musa ve Hızır'ın Yolculuğu" 06 Mart 2023 04:03
67. Bölüm "Nebevi Hikmet" 06 Mart 2023 04:03
66. Bölüm "Alacaklılık Duygusu ve Dindarlık" 06 Mart 2023 04:03
65. Bölüm "Modern Çağda Halvet ve Uzlet" 06 Mart 2023 04:03
64. Bölüm "Dini Bir Ahlak Olarak Nasip" 06 Mart 2023 04:03
61. Bölüm "Lakapların İnsan Üzerindeki İnşai Rolü" 06 Mart 2023 04:03
62. Bölüm "Allah'ı "Rahman" İsmiyle Düşünmek" 06 Mart 2023 04:03
61. Bölüm "Zamanı Dini Perspektiften Okumak" 06 Mart 2023 04:03
60. Bölüm "Modern Çağda Dini Düşünceyi Anlamak" 06 Mart 2023 04:03
59. Bölüm "İnsanın Yaratılış Gayesi" 06 Mart 2023 04:03
58. Bölüm "Tevhidi Anlamada Nübüvvetin Rolü" 06 Mart 2023 04:03
55. Bölüm "Şehitlik Makamı" 06 Mart 2023 04:03
56. Bölüm "Kurban ibadetinin mana derinliği" 06 Mart 2023 04:03
54. Bölüm "Ayetel Kürsi'nin Mana Derinliği" 06 Mart 2023 04:03
54. Bölüm "Kelimeler ve Kavramlar" 02 Mart 2023 09:03
53. Bölüm " Teslimiyet, Tevekkül ve Rıza" 02 Mart 2023 09:03
52. Bölüm "Mazlum ve Zalim Arasında Adalet" 02 Mart 2023 09:03
51. Bölüm "İnsanın Fiilleri ve Ceza Olgusu" 02 Mart 2023 09:03
50. Bölüm " Amel ve Ceza İlişkisi" 02 Mart 2023 09:03
48. Bölüm "Rıza Kavramını Anlamak" 02 Mart 2023 09:03
43. Bölüm - Din ve Ahlak 02 Mart 2023 09:03
42. Bölüm "Allah'ın Bizden Muradı" 02 Mart 2023 09:03
40. Bölüm "Dede Korkut Hikayeleri" 02 Mart 2023 09:03
39. Bölüm "İnsan ve Dini Değerler" 02 Mart 2023 09:03
37. Bölüm "Sünnet-i Seniye ve Gelenek İlişkisi" 02 Mart 2023 09:03
36. Bölüm "Müslümanlar ve Toplumsal Değişim" 02 Mart 2023 09:03
35. Bölüm "Müslüman Toplumda Kadının Yeri" 02 Mart 2023 09:03
34. Bölüm "Mesnevi'nin İlk On Sekiz Beyiti" 02 Mart 2023 09:03
33. Bölüm "Hz. Mevlana ve Mesnevi" 02 Mart 2023 09:03
32. Bölüm "Tövbenin Mahiyeti" 02 Mart 2023 09:03
31. Bölüm "İlk Vahiyde Hz. Peygamber'in Yaşadıkları" 02 Mart 2023 09:03
30. Bölüm "İnsan İçin İmtihanın Anlamı" 02 Mart 2023 09:03
29. Bölüm "İslam'da Ahiret İnancı" 02 Mart 2023 09:03
28. Bölüm "İfrat ve Tefrit" 02 Mart 2023 09:03
27. Bölüm "Kur'an'da Hz. Yusuf Kıssası" 02 Mart 2023 09:03
26. Bölüm "Mevlid Kandili" 02 Mart 2023 09:03
25. Bölüm "Müslümanca Düşünmek" 02 Mart 2023 09:03
24. Bölüm "Modern Çağın Din Algısı" 02 Mart 2023 09:03
23. Bölüm "Tasavvuf ve Ahlak İlişkisi" 02 Mart 2023 09:03
22. Bölüm "Yunus Emre Düşüncesi" 02 Mart 2023 09:03
21. Bölüm "Anadolu Ereni: Yunus Emre" 02 Mart 2023 09:03
20. Bölüm "Abbasiler Döneminde İslam Düşüncesi" 02 Mart 2023 09:03
19. Bölüm "Dinin İnsan Tanımı" 02 Mart 2023 09:03
18. Bölüm "İslami İlimlerin Teşekkülü ve Dönemlendirilmesi" 02 Mart 2023 09:03
17. Bölüm "İslam Düşüncesini Etkilemiş Tarihi Olaylar" 02 Mart 2023 09:03
16. Bölüm "İslami İlimlerin Teşekkülü" 02 Mart 2023 09:03
15. Bölüm "Dini Anlatımda Sembolik Dilin İmkan ve Sorunları" 02 Mart 2023 09:03
14. Bölüm "Kurban Bayramı" 02 Mart 2023 09:03
13. Bölüm "Klişe Haline Gelmiş Sözler" 02 Mart 2023 09:03
11. Bölüm "Adalet Kavramı" 02 Mart 2023 09:03
10. Bölüm "Cihad ve Fetih" 02 Mart 2023 09:03
9. Bölüm "Sevgiye Dayalı İlişkiler Nasıl Olmalı?" 02 Mart 2023 09:03
8. Bölüm "Bir Şehir İnşa Edici Olarak Peygamberlerin Rolü" 02 Mart 2023 09:03
7. Bölüm "Ehli Sünnetin Mehdilik Anlayışı" 02 Mart 2023 09:03
6. Bölüm "Habil - Kabil Kıssası" 02 Mart 2023 09:03
5. Bölüm "Hümeze Suresi'nin Tefsiri" 02 Mart 2023 09:03
4. Bölüm "İnsan - Kur'an'ı Kerim İlişkisi" 02 Mart 2023 09:03
3. Bölüm "İnsanın en büyük düşmanı: Nefis ve Şeytan" 02 Mart 2023 09:03
2. Bölüm "Nefis ve İnsan Arasındaki İlişki" 02 Mart 2023 09:03
1. Bölüm "İnsanın Rabbi İle Arasındaki İlişki" 02 Mart 2023 09:03

Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat

Hz. Musa kıssasında gerçekleşen mucizelerin hikmetleri nelerdir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

07:00 Hz. Musa'nın vahiyle ilk buluşması

11:30 Hz. Musa'nın ahlakını gösteren kavramlar

20:00 İlk vahiy karşında peygamberlerin tavrı nasıldı?

23:00 Hz. Musa Allahu Teala'yı görmek isteyince ne oldu?

25:45 Hz. Muhammed'in (SAV) vahiy karşında ilk tavrı nasıl oldu?

30:30 Hz. Musa'nın Firavun'a hidayet çağrısı

37:30 Hz. Peygamber'in vahiyle ilk tanışması sonrası yaşanan olaylar

39:00 Allah insana peygamber olduğu bilgisini nasıl verir?

42:30 Hz. Musa'nın sihirbazlarla karşılaşması

58:00 Hz. Musa'nın duasını nasıl anlamalıyız?

01:20:00 Hz. Musa'nın firavun karşısında gösterdiği mucizeler

01:30:00 Hz. Musa'nın asasının ejderhaya dönüşmesi

01:37:00 Hz. Musa kıssasında gerçekleşen mucizelerin hikmetleri

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