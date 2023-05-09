Hz. Musa'nın Vahiyle İlk Buluşması I Düşünce ve Hayat

Hz. Musa kıssasında gerçekleşen mucizelerin hikmetleri nelerdir?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 Düşünce ve Hayat

07:00 Hz. Musa'nın vahiyle ilk buluşması

11:30 Hz. Musa'nın ahlakını gösteren kavramlar

20:00 İlk vahiy karşında peygamberlerin tavrı nasıldı?

23:00 Hz. Musa Allahu Teala'yı görmek isteyince ne oldu?

25:45 Hz. Muhammed'in (SAV) vahiy karşında ilk tavrı nasıl oldu?

30:30 Hz. Musa'nın Firavun'a hidayet çağrısı

37:30 Hz. Peygamber'in vahiyle ilk tanışması sonrası yaşanan olaylar

39:00 Allah insana peygamber olduğu bilgisini nasıl verir?

42:30 Hz. Musa'nın sihirbazlarla karşılaşması

58:00 Hz. Musa'nın duasını nasıl anlamalıyız?

01:20:00 Hz. Musa'nın firavun karşısında gösterdiği mucizeler

01:30:00 Hz. Musa'nın asasının ejderhaya dönüşmesi

01:37:00 Hz. Musa kıssasında gerçekleşen mucizelerin hikmetleri