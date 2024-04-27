Sonsuzluğu Gerçekten İstiyor muyuz? | Düşünce ve Hayat

Sonlu Bir Varlık Sonsuz Bir Varlığı Nasıl İdrak Eder?

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

10:00 Sonlu ve Sonsuz Varlık Arasındaki İlişki

19:00 Kendimizi İfade Edemiyor Olmak Sözcüklerin Yetersizliği midir?

27:00 Sonlu Bir Varlık Sonsuz Bir Varlığı Nasıl İdrak Eder?

30:00 Sonsuzluğu Gerçekten İstiyor muyuz?

33:30 İnsan Sonsuz Bir Varlık mıdır?

38:00 Dindarlığın Amacı Ahlak mıdır?

43:00 "Allah'ın Ahlakıyla Ahlaklanınız" Hadis-i Şerifini Nasıl Anlamalıyız?

01:26:00 Cennetten Buraya Niçin Geldik?