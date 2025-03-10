"Şehrin Derinliği Oruç, Aşikarı Namazdır" | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

05:00 "İbadet Özgürlüktür" Kitabının Yazılma Amacı Nedir?

07:00 İbadet Özgürlüktür: Bir İbadet Metafiziğinde Doğru

10:00 "Zihnimiz Gelecekte Yaşamaz, Zihnimiz Anda Yaşar"

22:00 Modern Dünyada Din Dili Nasıl Olmalı?

29:00 Erdem Üzere Bir Toplum Nasıl İnşa Edilir?

31:15 "Şehirler, Değerler Kümesi Üzerine Kurulmuşsa Fethedilmiş Sayılır"

36:00 İnsan - Evren İlişkisi Nasıl Olmalı?

48:00 Oruç İbadeti İnsanı Nasıl Özgürleştirir?

53:00 "İslam'da Şehir Değerlerini Kuran Namazdır"

55:00 İbadetler İnsanı Nasıl Özgürleştirir?

58:00 Modern Dünyanın En Ayırıcı Özelliği Nedir?

01:04:00 Orucun Derinliğini Nasıl Elde Ederiz?

01:28:00 Namaz İbadeti İnsanı Nasıl Özgür Kılar?