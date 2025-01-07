Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

20:00 İnsan Yaratılış Bakımından Eşsiz mi?

27:00 Bir İnsanın Boşluğu Neden Doldurulamaz?

33:00 İnsanın Yaratılışındaki "İlkbahar" Hangi Dönemi Temsil Eder?

40:00 "Düşüncenin İklimlerini Konuşmak Gerekir"

42:30 "Bir İnsan Aşıksa Mevsim Her Daim Bahardır"

46:00 İnsanın Dört Mevsimi

51:00 "Dini, Duygusallıktan Uzaklaştırarak Yüksek Bir Akılla Düşünmek Gerekir"

56:00 "Her Dem Yeniden Doğarız Bizden Kim Usanası" Yunus Emre

01:00:00 "İnsan Profesyonel Bir Tahrif Edicidir"

01:03:00 "Fütüvvet, Öteki İnsanların Dünyasına Hizmet Ederek Var Olmadır"