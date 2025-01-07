Düşünce ve Hayat
İnsanın Dört Mevsimi | Düşünce ve Hayat
İnsanın Yaratılışındaki "İlkbahar" Hangi Dönemi Temsil Eder?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
20:00 İnsan Yaratılış Bakımından Eşsiz mi?
27:00 Bir İnsanın Boşluğu Neden Doldurulamaz?
33:00 İnsanın Yaratılışındaki "İlkbahar" Hangi Dönemi Temsil Eder?
40:00 "Düşüncenin İklimlerini Konuşmak Gerekir"
42:30 "Bir İnsan Aşıksa Mevsim Her Daim Bahardır"
46:00 İnsanın Dört Mevsimi
51:00 "Dini, Duygusallıktan Uzaklaştırarak Yüksek Bir Akılla Düşünmek Gerekir"
56:00 "Her Dem Yeniden Doğarız Bizden Kim Usanası" Yunus Emre
01:00:00 "İnsan Profesyonel Bir Tahrif Edicidir"
01:03:00 "Fütüvvet, Öteki İnsanların Dünyasına Hizmet Ederek Var Olmadır"