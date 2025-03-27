Düşünce ve Hayat
"Düşünce, Zihnin Duygulara Bağımlılığını Engellemek İçindir" | Düşünce ve Hayat
Allah'ın İradesinin Karşısında İnsanın İradesini Nasıl Anlamalıyız?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
05:00 Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin Erzurum İzlenimleri
10:00 "Toplumları Ayakta Tutan Bilgi ve Akıldır"
16:00 Düşünce İnsanı Nasıl Özgürleştirir?
18:00 "Düşünce, Zihnin Duygulara Bağımlılığını Engellemek İçindir"
20:30 "Ya Rabbi, Bana Eşyanın Hakikatini Göster" Hadisini Nasıl Anlamalıyız?
23:00 "Peygamber Duaları, Dinin Ufkunu Görme Bakımından Çok Önemlidir"
29:30 Dini Metinler, Tarihsel Bağlamda Nasıl Yorumlanması Gerekir?
31:00 "Eğer Bir Fasık Size Bir Haber Getirirse Onun Doğruluğunu Araştırın" ayetini nasıl anlamalıyız?
40:00 İman ve Özgürlük İlişkisi
42:15 "Özgürlük, Gerçeğe Göre Yaşamaktır"
43:30 İman Bir Zihni Nasıl İnşa Eder?
47:15 İradeli Allah Tasavvurunu Nasıl Anlamalıyız?
55:00 Allah'ın İradesinin Karşısında İnsanın İradesini Nasıl Anlamalıyız?
01:00:00 "Allah'tan Geldik, Allah'a Gidiyoruz" Ayetini Nasıl Anlamalıyız?
01:07:00 Dini Düşüncede Kader Anlayışı