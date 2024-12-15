Düşünce ve Hayat
Bilginin Amacı Amel midir? | Düşünce ve Hayat
Sevgi ve Nefret Birbirinin Zıddı Olabilir mi?
Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….
00:00 Düşünce ve Hayat
02:00 İyiyle İyinin Mücadelesinden İyi Çıkar
06:00 Sevmek Nasıl Ahlaka Dönüşür?
07:00 Sevgi ve Nefret Birbirinin Zıddı Olabilir mi?
08:30 Kötülük Hakkında Konuşmamak Bir Tedbir Olabilir mi?
16:00 Aklın Mahiyeti Nasıl Anlaşılır?
23:00 İyilik, Kötülük ve Akıl Birbirini Nasıl Etkiler?
24:30 Akıl, Hiçbir Zaman Eylemden Uzak Görülmemiştir"
27:30 Bilginin Amacı Amel midir?
29:30 Bilgi Ne Zaman Amele Dönüşür?
33:30 "Akla İman Eklenince Ona Akıl Değil, Kalp Deriz"
39:00 Din Toplumda Nasıl Yayılır?
43:00 Sadreddin Konevi'nin Düşünce Mirası 750 Yıl Sonra Bize Ne Anlatıyor?
50:15 Sadreddin Konevi İle Mevlana Arasında Yaşandığı Kabul Edilen Menkıbe
54:00 Anadolu İlim Geleneğinde Konevi ve Mevlana
01:00:00 Biz Unutmak İçin Yas Tutarız
01:04:00 İbn'ül Arabi'nin "Dünyanın Çocukları ve Ahiretin Çocukları" Tabirini Nasıl Anlamalıyız?
01:09:00 Ölümü "Düğün Gecesi" Olarak Görmek Nasıl Bir Manevi Bakılı Yansıtır?
01:13:00 Tasavvufi Düşüncede Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat
01:20:00 "Tasavvufun Esas ve Büyük Cümlesi Ölmeden Ölme İhtimalidir"