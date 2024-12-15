Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak meselelerin konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu, Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

02:00 İyiyle İyinin Mücadelesinden İyi Çıkar

06:00 Sevmek Nasıl Ahlaka Dönüşür?

07:00 Sevgi ve Nefret Birbirinin Zıddı Olabilir mi?

08:30 Kötülük Hakkında Konuşmamak Bir Tedbir Olabilir mi?

16:00 Aklın Mahiyeti Nasıl Anlaşılır?

23:00 İyilik, Kötülük ve Akıl Birbirini Nasıl Etkiler?

24:30 Akıl, Hiçbir Zaman Eylemden Uzak Görülmemiştir"

27:30 Bilginin Amacı Amel midir?

29:30 Bilgi Ne Zaman Amele Dönüşür?

33:30 "Akla İman Eklenince Ona Akıl Değil, Kalp Deriz"

39:00 Din Toplumda Nasıl Yayılır?

43:00 Sadreddin Konevi'nin Düşünce Mirası 750 Yıl Sonra Bize Ne Anlatıyor?

50:15 Sadreddin Konevi İle Mevlana Arasında Yaşandığı Kabul Edilen Menkıbe

54:00 Anadolu İlim Geleneğinde Konevi ve Mevlana

01:00:00 Biz Unutmak İçin Yas Tutarız

01:04:00 İbn'ül Arabi'nin "Dünyanın Çocukları ve Ahiretin Çocukları" Tabirini Nasıl Anlamalıyız?

01:09:00 Ölümü "Düğün Gecesi" Olarak Görmek Nasıl Bir Manevi Bakılı Yansıtır?

01:13:00 Tasavvufi Düşüncede Ölüm ve Ölüm Sonrası Hayat

01:20:00 "Tasavvufun Esas ve Büyük Cümlesi Ölmeden Ölme İhtimalidir"