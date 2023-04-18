İslam Geleneğinde Oruç ve Düşünce | Düşünce ve Hayat

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Hikmet Öztürk'ün sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle…. Düşünce ve Hayat her hafta Cuma günü 20.00 'de Vav TV'de sizlerle....

00:00 İslam geleneğinde oruç ve düşünce ilişkisi

12:24 "İslam'ın meselesi herkes için kural koymaktır"

25:29 Modern çağda Müslüman olmak

28:09 Ahlak-İbadet ilişkisi

36:45 Oruç ve düşünce

49:13 Allah'ın insandan muradı: Allah insanı niçin yükümlü kıldı?

51:07 Allah oruç tutmamızı neden ister?

53:20 İnsanın zaman algısı

01:28:10 Oruç-şehir ilişkisi

01:30:47 Kurban eylemini nasıl anlamamız gerekir?

01:32:14 Din-gelenek ilişkisi