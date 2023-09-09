Zamanı ve Mekanı Aşma Arzusu | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli ile zamanı ve mekanı aşma arzusu, müşkülpesentlik konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat programı Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

11:00 Zamanı ve mekanı aşma arzusu: Müşkülpesentlik

13:15 Zor Beğenmek Bir Lütuf Olabilir mi?

18:25 Allah'ın bizden muradı ve bizimle muradı nedir?

44:15 "'Allah göklerin ve yerin nurudur'" denilince, neyi anlamak gerekir?

48:45 Muvaffakiyet ve başarı kavramlarının ayrımı nedir?

01:09:00 Dini zayıf ve çaresizlerin ideolojisi olarak görmek

01:20:00 Bilginin amele dönüşmesi

01:31:00 Teslimiyet, tevekkül ve rıza