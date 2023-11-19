Dil İle Düşünceyi İnşa Etmek | Düşünce ve Hayat

Bu bölümde Prof. Dr. Ekrem Demirli’nin katkılarıyla dil ve düşünceyi inşa etmenin önemi konuşuldu.

Fikir ve düşünce dünyamızı genişletecek hayata farklı pencerelerden bakmamızı sağlayacak konuların konuşulduğu ve tartışıldığı Düşünce ve Hayat program Nurkan Aslan'ın sunumu Prof. Dr. Ekrem Demirli'nin anlatımıyla sizlerle….

00:00 Düşünce ve Hayat

28:00 Dil ile düşünceyi inşa etmek mümkün mü?

45:00 Vakıa ve ideal arasında nasıl bir ilişki var?

53:00 Gerçeklik diye algıladığımız dünya bir yanılsama mıdır?

01:18:00 Ölmeden önce ölmek mümkün mü?

01:30:00 Din rüyayı nasıl tanımlar?