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Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri 23 Haziran 2023 | 111. Bölüm
Seyahatin Sosyokültürel Boyutu | Enderun Sohbetleri 12 Haziran 2023 | 108. Bölüm
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 | 104. Bölüm
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 24 Mayıs 2023 | 100. Bölüm
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 04 Haziran 2023 | 100. Bölüm
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 24 Mayıs 2023 | 96. Bölüm
Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 95. Bölüm
Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 94. Bölüm
Sahaflık Kültürü | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 93. Bölüm
Kudüs'ün İslam'daki yeri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 92. Bölüm
Unutulmuş bir hazine: Miraciyye | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 91. Bölüm
Divane Mehmed Çelebi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 90. Bölüm
Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 89. Bölüm
Mehmet Akif Ersoy'u anlamak | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 86. Bölüm
Dini Musiki | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 74. Bölüm
42. Bölüm I Şehir 09 Haziran 2023 | 42. Bölüm
Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 41. Bölüm
Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 40. Bölüm
Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 39. Bölüm
Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 38. Bölüm
Mevlana ve Mevlevilik | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 37. Bölüm
Mevlevihanelerin özellikleri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 36. Bölüm
Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 35. Bölüm
Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 34. Bölüm
Dilsiz'in Dile Gelişi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 33. Bölüm
Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 32. Bölüm
Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 31. Bölüm
Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 30. Bölüm
Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 29. Bölüm
Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 28. Bölüm
Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 27. Bölüm
Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 26. Bölüm
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 09 Haziran 2023 | 25. Bölüm
Din Psikolojisi ve Rehberlik | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 24. Bölüm
Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 23. Bölüm
Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 22. Bölüm
Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 21. Bölüm
28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 18. Bölüm
Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 17. Bölüm
Tasavvuf ve Mistisizm | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 16. Bölüm
Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 15. Bölüm
Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 14. Bölüm
İbnülEmin Mahmud Kemal İnal | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 13. Bölüm
Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 12. Bölüm
Geleneksel Sanatlarımız | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 11. Bölüm
Şehir ve Şehircilik | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 10. Bölüm
Külliye Mimarisi Olarak Camiler | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 9. Bölüm
Şefik Can ve Mevlevihanlık | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 8. Bölüm
Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 7. Bölüm
Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 6. Bölüm
İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 3. Bölüm
Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 2. Bölüm
İsmail Hakkı Çimen | Enderun Sohbetleri 09 Haziran 2023 | 1. Bölüm

Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri

İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı- Yazar Erhan İdiz konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

04:30 Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan

14:05 Afganların Göç Yolculuğu

15:10 Afganlar Neden Ülkelerini Terk etmek Zorunda Kalıyor?

19:00 Afganlar Neden Türkiye'yi Tercih Ediyor?

24:30 Afganistan'da Sosyal ve Kültürel Hayat

53:08 Farklı Coğrafyalardan Türkiye'ye Gelen Göç Örnekleri

58:40 Göç ve Kültürel Etkileşimin Sosyal Hayata Yansımaları

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