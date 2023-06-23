Afganların Göç Yolculuğu - Enderun Sohbetleri
İsmail Güleç'in sunumuyla Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı- Yazar Erhan İdiz konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
04:30 Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan
14:05 Afganların Göç Yolculuğu
15:10 Afganlar Neden Ülkelerini Terk etmek Zorunda Kalıyor?
19:00 Afganlar Neden Türkiye'yi Tercih Ediyor?
24:30 Afganistan'da Sosyal ve Kültürel Hayat
53:08 Farklı Coğrafyalardan Türkiye'ye Gelen Göç Örnekleri
58:40 Göç ve Kültürel Etkileşimin Sosyal Hayata Yansımaları