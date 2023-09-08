Nöromimari ve İnsanlar Üzerindeki Etkileri | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Yüksek İç Mimar - Yazar Elif Sözer ve Editör - Yazar Sibel Kodakoğlu ile nöromimarinin insanlar üzerindeki etkileri konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Yüksek İç Mimar - Yazar Elif Sözer ve Editör - Yazar Sibel Kodakoğlu konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Nöromimari ve insanlar üzerindeki etkileri

04:00 Beyin ve mekan arasında nasıl bir ilişki var?

07:45 Nöromimari insan yaşamına nasıl katkılar sunuyor?

16:30 Nöromimari, duygular ve algıları nasıl etkiliyor?

25:15 Nöromimari insan yaşamına nasıl katkılar sunuyor?

27:15 Mimari yapı beynin yapısını değiştirebilir mi?

29:55 Koku ve mimari ilişkisi

43:00 Nöromimari çalışmaları dünyada hangi aşamada?

45:30 Nöromimarinin insan sağlığına faydaları

49:00 Mekanların kanser hastaları üzerindeki olumlu etkileri

53:00 Nöromimari hangi alanlarda çalışmalar yapıyor?

55:45 Nöromimarinin olmadığı mekanlarda hangi sorunlar yaşanıyor?

01:02:00 Nöromimari ve insanlar üzerindeki etkileri

01:08:00 Varoluşçu mimari nedir?

01:12:00 Mimari öğeler insana yaşama sevinci verebilir mi?

01:18:00 Mekansal fenomenler duygu ve davranışları yönlendirebilir mi?

01:23:00 Mimaride sanat eserlerinin rolü

01:27:00 Nöromimari ve sinirbilim ilişkisi

01:31:00 Beyin gelişiminde mimarinin önemi

01:34:00 Çocuk odaları tasarlanırken nelere dikkat edilmeli?