Türk Musiki Geleneğinde Mevlid | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Mevlid'in yaşatılmasında ve yaygınlaşmasında vakıfların katkısı konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı - Yazar Samet Altıntaş, Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Dr. Mehmet Tuğrul, Dr. Ali İhsan Akçay ve Prof. Dr. Nurullah Ulutaş konuk oldu.

Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

04:00 Türk musiki geleneğinde Mevlid

08:30 Mevlid geleneğine Bursa'nın katkıları

11:00 Süleyman Çelebi Mevlid'i nasıl ve niçin yazdı?

20:00 Mevlid'in yazılma hikayesi

25:30 Mevlid'i kurucu metin yapan özellikler neler?

29:30 Mevlid dünden bugüne nasıl okunur ve ihya edilirdi?

44:30 Mevlid'in yaşatılmasında ve yaygınlaşmasında vakıfların ne gibi katkısı var?

55:30 Mevlid'in beyit sayısındaki farklılığın sebebi nedir?

01:02:00 Mevlithanlık özel bir eğitim ister mi?

01:05:30 Bursa'daki Mevlid kültürünün diğer bölgelerden farklı tarafları neler?

01:15:00 Mevlid geleneğine Bursa'nın katkıları

01:29:00 Türk musiki geleneğinde Mevlid

01:36:00 Mevlid Türk romanında nasıl yer alıyor?