Türk Musiki Geleneğinde Mevlid | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Mevlid'in yaşatılmasında ve yaygınlaşmasında vakıfların katkısı konuşuldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı - Yazar Samet Altıntaş, Doç. Dr. Bedri Mermutlu, Dr. Mehmet Tuğrul, Dr. Ali İhsan Akçay ve Prof. Dr. Nurullah Ulutaş konuk oldu.
Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Enderun Sohbetleri
04:00 Türk musiki geleneğinde Mevlid
08:30 Mevlid geleneğine Bursa'nın katkıları
11:00 Süleyman Çelebi Mevlid'i nasıl ve niçin yazdı?
20:00 Mevlid'in yazılma hikayesi
25:30 Mevlid'i kurucu metin yapan özellikler neler?
29:30 Mevlid dünden bugüne nasıl okunur ve ihya edilirdi?
44:30 Mevlid'in yaşatılmasında ve yaygınlaşmasında vakıfların ne gibi katkısı var?
55:30 Mevlid'in beyit sayısındaki farklılığın sebebi nedir?
01:02:00 Mevlithanlık özel bir eğitim ister mi?
01:05:30 Bursa'daki Mevlid kültürünün diğer bölgelerden farklı tarafları neler?
01:15:00 Mevlid geleneğine Bursa'nın katkıları
01:29:00 Türk musiki geleneğinde Mevlid
01:36:00 Mevlid Türk romanında nasıl yer alıyor?