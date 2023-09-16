Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri

Osmanlı'da medrese geleneği ve günümüze yansımaları...

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Rıfat Günalan ve Prof. Dr. Bilgin Aydın konuk oldu.

02:00 Medrese Tarihçiliği Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları

05:20 Medreselerin Tarihi Serüveni

12:00 Balkanlarda medrese çalışmaları ne zaman başladı?

15:00 Medreselerde hangi ilimler tahsil ediliyordu?

18:00 Türkiye'de Osmanlı medrese tarihçiliği

20:00 Osmanlı'da medrese geleneği

22:35 Osmanlı'da medreseler ve ulema

26:50 Osmanlı şehirlerinin oluşumunda medrese ve vakıfların rolü

40:50 Osmanlı İlim Geleneğinde Medreselerin Önemi

42:03 Osmanlı'da ilk medrese ne zaman ve nerede kuruldu?

44:40 Osmanlı'da medrese geleneği ve günümüze yansımaları

46:55 Günümüzde medrese tarihçiliği çalışmaları nasıl devam ediyor?

52:30 17. yüzyılda Osmanlı medreselerinin artmasının sebepleri neler?

57:00 Tarihin tanıkları: Medreseler