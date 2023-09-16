Osmanlı'da medrese geleneği - Enderun Sohbetleri
Osmanlı'da medrese geleneği ve günümüze yansımaları...
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Rıfat Günalan ve Prof. Dr. Bilgin Aydın konuk oldu.
02:00 Medrese Tarihçiliği Çalışmaları ve Günümüze Yansımaları
05:20 Medreselerin Tarihi Serüveni
12:00 Balkanlarda medrese çalışmaları ne zaman başladı?
15:00 Medreselerde hangi ilimler tahsil ediliyordu?
18:00 Türkiye'de Osmanlı medrese tarihçiliği
20:00 Osmanlı'da medrese geleneği
22:35 Osmanlı'da medreseler ve ulema
26:50 Osmanlı şehirlerinin oluşumunda medrese ve vakıfların rolü
40:50 Osmanlı İlim Geleneğinde Medreselerin Önemi
42:03 Osmanlı'da ilk medrese ne zaman ve nerede kuruldu?
44:40 Osmanlı'da medrese geleneği ve günümüze yansımaları
46:55 Günümüzde medrese tarihçiliği çalışmaları nasıl devam ediyor?
52:30 17. yüzyılda Osmanlı medreselerinin artmasının sebepleri neler?
57:00 Tarihin tanıkları: Medreseler