Otomatik Oynat
İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile İbnü'l Arabi konuşuldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Tahralı konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Enderun Sohbetleri
05:00 Osmanlı'nın Manevi Babası: İbnü'l - Arabi
18:00 İbnü'l Arabi'nin düşünce ve felsefi yönü
22:30 İbnü'l Arabi'yi sufiler arasında özel kılan etkenler neler?
25:00 İbnü'l Arabi İslam coğrafyasını nasıl etkiledi?
30:00 İbnü'l - Arabi'nin kaleme aldığı eserler
36:00 İbnü'l Arabi'nin Osmanlı ilim geleneği üzerindeki etkileri
51:00 İbnü'l - Arabi'nin eseri "Fususü'l - Hikem
54:00 İbnü'l Arabi'nin ilim geleneği üzerindeki etkileri
01:03:00 İbnü'l Arabi ve Anadolu'daki İrfan Geleneği
01:06:00 İbnü'l - Arabi'nin eseri "Fütuhâtü'l - Mekkiyye"
01:12:00 İbnü'l - Arabi'nin Ayet ve Hadis Şerhçiliği
01:21:00 "Vahdet-i Vücut" denilince akla neden İbnü'l Arabi geliyor?
01:32:00 Mesnevi şarihlerinin İbn'ül Arabi'ye olan özel ilgisinin nedeni nedir?