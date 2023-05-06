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İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri 06 Mayıs 2023 12:05
Musikiye adanmış bir hayat: Yusuf Ömürlü 10 Nisan 2023 11:04
Geçmişten Günümüze Musiki Eğitimi | Enderun Sohbetleri 12 Nisan 2023 10:04
Enderun Sohbetleri | Ramazan Ayı ve Oruç 27 Mart 2023 03:03
95. Bölüm | Osmanlı Mimarisinin Yapısal Özellikleri 18 Mart 2023 10:03
94. Bölüm | Tekkelerin İlmi ve Fikri Hayatımıza Etkisi 17 Mart 2023 10:03
93. Bölüm I Sahaflık Kültürü 17 Mart 2023 10:03
92. Bölüm I Kudüs'ün İslam'daki yeri 17 Mart 2023 09:03
91. Bölüm I Unutulmuş bir hazine: Miraciyye 17 Mart 2023 10:03
90. Bölüm I Divane Mehmed Çelebi 17 Mart 2023 10:03
89. Bölüm | Kudüs Şairi Mehmet Akif İnan 17 Mart 2023 10:03
86. Bölüm I Mehmet Akif Ersoy'u anlamak 17 Mart 2023 10:03
74. Bölüm I Dini Musiki 17 Mart 2023 09:03
42. Bölüm I Şehir 28 Şubat 2023 07:02
41. Bölüm I Kadim Tarihimizin Yapıları Külliyeler 20 Ocak 2023 02:01
40. Bölüm I Camilerin Mimari Özellikleri I Aziz Doğanay 28 Şubat 2023 06:02
39. Bölüm I Sedat Anar İle Müzik Yolculuğu Üzerine 28 Şubat 2023 07:02
38. Bölüm I Hz. İsa'nın Doğum Tarihine Yönelik Yaklaşımlar 28 Şubat 2023 06:02
37. Bölüm I Mevlana ve Mevlevilik 28 Şubat 2023 06:02
36. Bölüm I Mevlevihanelerin özellikleri 17 Mart 2023 10:03
35. Bölüm I Çok Yönlü Bir Tezhip Sanatçısı: Süheyl Ünver 17 Mart 2023 10:03
34. Bölüm I Geleceğin Üniversiteleri Nasıl Olacak? 17 Mart 2023 10:03
33. Bölüm I Dilsiz'in Dile Gelişi 28 Şubat 2023 06:02
32. Bölüm I Kitap Okuma Kültürü ve Kütüphaneler 28 Şubat 2023 06:02
31. Bölüm I Şiir ve Musikinin Toplumumuzdaki Yeri 28 Şubat 2023 06:02
30. Bölüm I Batı'nın İslam dünyasından aldığı fikirler 28 Şubat 2023 06:02
29. Bölüm I Tasavvuf ve Halk Şairi Yunus Emre 28 Şubat 2023 06:02
28. Bölüm I Bir Düşünce Tarihi Metni Olarak İstiklal Marşı 28 Şubat 2023 06:02
27. Bölüm I Hafız, Mevlidhan, Bestekar: Zeki Altun 28 Şubat 2023 06:02
26. Bölüm I Medya Psikolojisi ve Popüler Kültür 28 Şubat 2023 06:02
25. Bölüm I Fotoğraf ve Fotoğrafçılığın Felsefesi 28 Şubat 2023 06:02
24. Bölüm I Din Psikolojisi ve Rehberlik 28 Şubat 2023 06:02
23. Bölüm I Anadolu'da İlk Selçuklu Mimarisi: Ani 28 Şubat 2023 06:02
22. Bölüm I Tarihi ve Kültürel Boyutlarıyla Afganistan 30 Mart 2023 10:03
21. Bölüm I Sosyal Medya ve Dijital Mistisizm 28 Şubat 2023 06:02
18. Bölüm I 28 Şubat'ın Söndüremediği Yıldızlar 30 Mart 2023 10:03
17. Bölüm I Yönetmen Nazif Tunç'un Sinema Anlayışı 30 Mart 2023 10:03
16. Bölüm I Tasavvuf ve Mistisizm 30 Mart 2023 10:03
15. Bölüm I Ayasofya'nın Tarihi ve Önemi 17 Mart 2023 09:03
14. Bölüm I Türkiye'de Darbeler Tarihi ve 15 Temmuz 30 Mart 2023 10:03
13. Bölüm I İbnülEmin Mahmud Kemal İnal 30 Mart 2023 10:03
12. Bölüm I Cinuçen Tanrıkorur'un Besteleri ve Türk Musikisine Katkısı 30 Mart 2023 10:03
11. Bölüm I Geleneksel Sanatlarımız 30 Mart 2023 10:03
10. Bölüm I Şehir ve Şehircilik 30 Mart 2023 10:03
9. Bölüm I Külliye Mimarisi Olarak Camiler 30 Mart 2023 10:03
8. Bölüm I Şefik Can ve Mevlevihanlık 30 Mart 2023 10:03
7. Bölüm I Bilinmeyen Yönleriyle Mehmet Akif 30 Mart 2023 10:03
6. Bölüm I Prof. Dr. Haluk Dursun'un Hayatı 30 Mart 2023 10:03
3. Bölüm | İstiklal Şairi Mehmet Akif Ersoy 17 Mart 2023 09:03
2. Bölüm | Süleyman Berk ve Hat Sanatı Serüveni 17 Mart 2023 09:03
1. Bölüm | İsmail Hakkı Çimen 17 Mart 2023 09:03

İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile İbnü'l Arabi konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Tahralı konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

05:00 Osmanlı'nın Manevi Babası: İbnü'l - Arabi

18:00 İbnü'l Arabi'nin düşünce ve felsefi yönü

22:30 İbnü'l Arabi'yi sufiler arasında özel kılan etkenler neler?

25:00 İbnü'l Arabi İslam coğrafyasını nasıl etkiledi?

30:00 İbnü'l - Arabi'nin kaleme aldığı eserler

36:00 İbnü'l Arabi'nin Osmanlı ilim geleneği üzerindeki etkileri

51:00 İbnü'l - Arabi'nin eseri "Fususü'l - Hikem

54:00 İbnü'l Arabi'nin ilim geleneği üzerindeki etkileri

01:03:00 İbnü'l Arabi ve Anadolu'daki İrfan Geleneği

01:06:00 İbnü'l - Arabi'nin eseri "Fütuhâtü'l - Mekkiyye"

01:12:00 İbnü'l - Arabi'nin Ayet ve Hadis Şerhçiliği

01:21:00 "Vahdet-i Vücut" denilince akla neden İbnü'l Arabi geliyor?

01:32:00 Mesnevi şarihlerinin İbn'ül Arabi'ye olan özel ilgisinin nedeni nedir?

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