İbnü'l Arabi'nin Düşünce ve Felsefi Yönü | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. Mustafa Tahralı ile İbnü'l Arabi konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Mustafa Tahralı konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

05:00 Osmanlı'nın Manevi Babası: İbnü'l - Arabi

18:00 İbnü'l Arabi'nin düşünce ve felsefi yönü

22:30 İbnü'l Arabi'yi sufiler arasında özel kılan etkenler neler?

25:00 İbnü'l Arabi İslam coğrafyasını nasıl etkiledi?

30:00 İbnü'l - Arabi'nin kaleme aldığı eserler

36:00 İbnü'l Arabi'nin Osmanlı ilim geleneği üzerindeki etkileri

51:00 İbnü'l - Arabi'nin eseri "Fususü'l - Hikem

54:00 İbnü'l Arabi'nin ilim geleneği üzerindeki etkileri

01:03:00 İbnü'l Arabi ve Anadolu'daki İrfan Geleneği

01:06:00 İbnü'l - Arabi'nin eseri "Fütuhâtü'l - Mekkiyye"

01:12:00 İbnü'l - Arabi'nin Ayet ve Hadis Şerhçiliği

01:21:00 "Vahdet-i Vücut" denilince akla neden İbnü'l Arabi geliyor?

01:32:00 Mesnevi şarihlerinin İbn'ül Arabi'ye olan özel ilgisinin nedeni nedir?