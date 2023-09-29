İslam Şehirlerini Bağlayan Tekkeler: Özbek Tekkeleri | Enderun Sohbetleri
Bu bölümde Neyzen Kudsi Ergüner, Dr. Ömer Faruk Can ve Araştırmacı Melih Sadık Küçüker ile İslam şehirlerini birbirine bağlayan Özbek tekkeleri konuşuldu.
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...
Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Neyzen Kudsi Ergüner, Dr. Ömer Faruk Can ve Araştırmacı Melih Sadık Küçüker konuk oldu.
00:00 Enderun Sohbetleri
04:15 Özbekler Tekkesi'nin kuruluş hikayesi
12:00 İslam şehirlerini birbirine bağlayan tekkeler: Özbek Tekkeleri
16:15 İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin Tarihi
27:00 Özbekler Tekkesi'nde edeb erkan nasıldı?
30:00 Edebiyat ve musiki erbabının iştirak ettiği Özbekler Tekkesi
34:00 Bir Tekkeden Fazlası: Özbekler Tekkesi
44:30 İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin Tarihi
48:00 Özbekler Tekkesi neden kuruldu?
52:30 Nakşibendi Tekkelerinden Özbekler Tekkesi
56:30 Edhem Efendi ve Özbekler Tekkesi
01:01:00 Edhem Efendi'ye neden nişan verildi?
01:08:00 Edhem Efendi Özbekler Tekkesi'ni bir sanat mektebine dönüştürdü?
01:14:00 Özbekler Tekkesi'nde hangi faaliyetler yapılıyordu?
01:20:00 İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin tarihi
01:24:00 İslam şehirlerini birbirine bağlayan tekkeler: Özbek Tekkeleri
01:31:00 Milli Mücadele döneminde Özbekler Tekkesi'nin rolü neydi?
01:37:00 Nakşibendi Tekkelerinden Özbekler Tekkesi