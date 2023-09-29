İslam Şehirlerini Bağlayan Tekkeler: Özbek Tekkeleri | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Neyzen Kudsi Ergüner, Dr. Ömer Faruk Can ve Araştırmacı Melih Sadık Küçüker ile İslam şehirlerini birbirine bağlayan Özbek tekkeleri konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Neyzen Kudsi Ergüner, Dr. Ömer Faruk Can ve Araştırmacı Melih Sadık Küçüker konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

04:15 Özbekler Tekkesi'nin kuruluş hikayesi

12:00 İslam şehirlerini birbirine bağlayan tekkeler: Özbek Tekkeleri

16:15 İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin Tarihi

27:00 Özbekler Tekkesi'nde edeb erkan nasıldı?

30:00 Edebiyat ve musiki erbabının iştirak ettiği Özbekler Tekkesi

34:00 Bir Tekkeden Fazlası: Özbekler Tekkesi

44:30 İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin Tarihi

48:00 Özbekler Tekkesi neden kuruldu?

52:30 Nakşibendi Tekkelerinden Özbekler Tekkesi

56:30 Edhem Efendi ve Özbekler Tekkesi

01:01:00 Edhem Efendi'ye neden nişan verildi?

01:08:00 Edhem Efendi Özbekler Tekkesi'ni bir sanat mektebine dönüştürdü?

01:14:00 Özbekler Tekkesi'nde hangi faaliyetler yapılıyordu?

01:20:00 İstanbul Üsküdar'daki Özbekler Tekkesi'nin tarihi

01:24:00 İslam şehirlerini birbirine bağlayan tekkeler: Özbek Tekkeleri

01:31:00 Milli Mücadele döneminde Özbekler Tekkesi'nin rolü neydi?

01:37:00 Nakşibendi Tekkelerinden Özbekler Tekkesi