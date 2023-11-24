Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri | Enderun Sohbetleri

"Devlet olma imkanı" ne anlama gelir?

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı Yazar Ahmet Emre Polat konuk oldu.

01:59 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri

04:49 "Devlet olma imkanı" ne anlama gelir?

09:49 Felsefi açıdan devletin kuruluşu ne anlama gelir?

13:45 "1302 yılı Osman Gazi'nin devletleşme iddiasını ortaya attığı bir tarihtir."

17:02 Bir devletin başlangıcı neden önemlidir?

23:58 Osmanlı bir beylik iken devlet kurma imkanına sahip miydi?

29:05 Osmanlı Devleti'nin kuruluşunun felsefi temelleri

42:12 Bir rüyadan devletin kurulmasına Osmanlı'nın ortaya çıkış serüveni

50:23 Felsefi açıdan bir devletin kuruluşu ne anlama gelir?

01:01:57 Menkıbe ve hikayelerin siyasi hafızayı korumaya katkısı nedir?

01:06:48 "Osmanlı Devleti'nin Türk devltlerinden farkı tahta tüzel kişilik kazandırmasıdır"

01:08:28 Osmanlı'nın kuruluşuna dair anlatılan menkıbeler neden önemli?

01:19:11 Rüya ile Osmanlı Devleti'nin kurulması arasında nasıl bir ilişki var?

01:23:50 Siyasi bağlamda hafıza ve hatıra arasındaki fark nedir?

01:31:05 Devletin sürecinde köken ve kimlik ne derece belirleyicidir?

01:40:40 İdeoloji olmadan devlet kurmak mümkün mü?

01:43:13 Devletin kurulması ile mekan arasında ilişki var mı?

01:45:43 Reayanın (Tebaa-Halk) devlet üzerinde ne kadar söz hakkı olabilir?

01:48:39 Osmanlı Devleti kendine has bir yönetim modeli oluşturabildi mi?