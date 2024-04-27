Günümüz Dünyasında Üniversiteler Nereye Gidiyor? | Enderun Sohbetleri

Türkiye Yüzyılı'nda Yükseköğretim

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Metin Toprak ve Prof. Dr. Nihat Erdoğmuş konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Türkiye Yüzyılı'nda Yükseköğretim

12:00 Türkiye'de Üniversitelerin Tarihsel Gelişimi

14:00 Cumhuriyet Döneminde Üniversite Reformları

25:00 Vakıf Üniversitelerinin Eğitim Sistemindeki Rolü

33:00 Günümüz Dünyasında Üniversiteler Nereye Gidiyor?

35:30 Türk Eğitim Sisteminde YÖK'ün Görev ve Yetkileri

38:30 Yapay Zeka Yükseköğretimi Nasıl Değiştirecek?

01:00:00 Bir Sosyal Kurum Olarak Üniversite

01:03:30 "Akademik Özgürlük" Söyleminden Ne Anlamalıyız?

01:09:00 Akademik Özgürlük ve Özerklik Nasıl Tesis Edilebilir?

01:18:00 Yükseköğrenimde Kitleselleşme Eğitim Kalitesini Nasıl Etkiledi?

01:23:00 Günümüzde Nasıl Bir Eğitimi Uygulanmalı?

01:28:00 Türkiye'de Üniversite Eğitimi Kaç Yıl Olmalı?

01:34:00 Potansiyeli Performansa Dönüştürmek İçin Neler Yapmalıyız?