Fatih Sultan Mehmet'in Galata Gayrimüslimlerine Verdiği Ahitname Metni | Enderun Sohbetleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Ömür Ceylan konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

02:00 Bize Yön Veren Metinler

05:00 "Bize Yön Veren Metinler" Eserinin Ortaya Çıkmasının Temel Amacı Nedir?

09:30 "Bize Yön Veren Metinler" Eserinin Temel Konusu ve Amacı

15:00 Metinleri Seçerken Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir?

17:30 "Bize Yön Veren Metinler" Eserinde Hangi Ana Temalar İşlenmiştir?

22:00 "Bize Yön Veren Metinler" Eseri, Bireylerin Düşünce Yapılarına Nasıl Katkı Sağlar?

24:30 "Bize Yön Veren Metinler" Farklı Kültürler Arasındaki Benzerlik ve Farkları Nasıl Vurgular?

28:30 Bize Yön Veren Metinler Eserinin İçerdiği Mesajlar

32:00 Metinleri Seçerken Dikkat Edilen Hususlar Nelerdir?

35:30 Fatih Sultan Mehmet'in Galata Gayrimüslimlerine Verdiği Ahitname Metni