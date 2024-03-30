Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi | Enderun Sohbetleri
Cami ve Tekke Musikisinin Farkları Neler?
Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Emre Ömürlü konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...
00:00 Enderun Sohbetleri
09:30 Kadim Osmanlı Geleneği: Enderun Teravihi
12:30 Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi
15:30 Enderun Usulü Teravihin Ne Tür Uygulamaları Var?
17:30 Osmanlı'dan Kalan Ramazan Geleneği: Enderun Usulü Teravih
26:00 Türk Din Musikisi Özelinde Klasik Türk Musikisi
35:00 Cami ve Tekke Musikisinin Farkları Neler?
41:00 Tekke Musikisinin Kültürümüzdeki Önemi
57:00 Salahi Dede'nin Besteleri ve Özellikleri
01:02:00 Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi
01:28:00 Türk Din Musikisi Özelinde Klasik Türk Musikisi