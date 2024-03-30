Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi | Enderun Sohbetleri

Cami ve Tekke Musikisinin Farkları Neler?

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Emre Ömürlü konuk oldu. Enderun Sohbetleri yeni bölümüyle sizlerle...

00:00 Enderun Sohbetleri

09:30 Kadim Osmanlı Geleneği: Enderun Teravihi

12:30 Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi

15:30 Enderun Usulü Teravihin Ne Tür Uygulamaları Var?

17:30 Osmanlı'dan Kalan Ramazan Geleneği: Enderun Usulü Teravih

26:00 Türk Din Musikisi Özelinde Klasik Türk Musikisi

35:00 Cami ve Tekke Musikisinin Farkları Neler?

41:00 Tekke Musikisinin Kültürümüzdeki Önemi

57:00 Salahi Dede'nin Besteleri ve Özellikleri

01:02:00 Türk Din Musikisi: Cami ve Tekke Musikisi

01:28:00 Türk Din Musikisi Özelinde Klasik Türk Musikisi