Osmanlı mimarisinin yapısal özellikleri | Enderun Sohbetleri

İnanç mimarinin şekillenmesinde nasıl rol alır?

17 Mart 2023 | 17:03
VİDEO DEVAM EDİYOR

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Fatih Sultan Mehmet Üniversitesi'nden Prof. Dr. İbrahim Numan konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

18:00 İnanç mimarinin şekillenmesinde nasıl rol alır?

28:00 Osmanlı mimarisinin yapısal özellikleri

35:00 Osmanlı'dan günümüze gelen mimari yapılar

59:00 Geleneksel Türk mimarisinde cami

01:05:00 İslam'da mihrap, minber ve minare mimarisi

01:15:00 Osmanlı mimarisinde ortaya çıkan ahenk

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