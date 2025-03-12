Modern Zamanda Yaşayıp Modern Olmamak Mümkün mü? | Enderun Sohbetleri

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. Süleyman Seyfi Öğün konuk oldu.

12:00 Hakim "Millet Modu" Kavramından Ne Anlamalıyız?

16:00 Osmanlı "Hakim Millet" Kavramını Nasıl Kullanıyordu?

19:00 Günümüzde "Hakim Millet" Kavramından Söz Edebilir miyiz?

22:00 Rus Modernleşmesi Türk Modernleşmesini Nasıl Etkiledi?

26:00 Osmanlı ve Türkiye Modernleşmesini Zorlayan Etkenler Neler?

31:30 Muhafazakarlık Bir Dindarlık mı?

33:45 Günümüzde Toplum Muhafazakarlığı Nasıl Anlıyor?

36:30 Modern Zamanda Yaşayıp Modern Olmamak Mümkün mü?

40:00 Değişim ve Dönüşüm Kavramlarının Toplumsal Etkileri

46:00 Kapitalizm, Toplumu ve Kültürü Nasıl Etkiler?

48:30 Kapitalizm Demokrasi İçin Bir Tehdit mi?

50:00 Kapitalizme Rağmen Yeni Bir Dünya İnşa Edebilir miyiz?

52:00 Kapitalizmin Toplum ve Birey Üzerindeki Etkileri

54:30 Teknoloji Kapitalizmi Nasıl Etkiliyor?

56:30 Yapay Zeka Kapitalizmi Etkiler mi?

01:03:00 Kapitalist Ekonomik Sistemde Toplum, Devlet ve Sermaye

01:08:00 Toplum, Devlet ve Sermaye Arasındaki İlişki

01:12:00 Modern Dünyada Ulus İnşa Edilirken İddia Edilirken Nedir?

01:15:00 Modern Dünyada Toplum, Devlet ve Sermaye Arasındaki İlişki

01:25:00 Uluslararası Şirketler Devletleri Nasıl Etkiliyor?

01:28:00 Kapitalizm Kendi Çelişkilerini Aşmak İçin Nasıl Modeller Üretti?

01:29:30 Kapitalizmde "Arz-Talep" Dengesi Var mı?

01:33:00 Sosyal Medya Ulus İçin Bir Tehdit midir?