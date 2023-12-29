Seyyah Abdürreşid İbrahim ve Sıratımüstakim Dergisi | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Cihan ile İslam'ı Japonya'ya tanıtan seyyah: Abdürreşid İbrahim'in hayatı konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle...

Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Prof. Dr. İsmail Türkoğlu ve Prof. Dr. Ahmet Cihan konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

03:32 İslam'ı Japonya'ya tanıtan seyyah: Abdürreşid İbrahim

12:48 Seyyah Abdürreşid İbrahim, Sıratımüstakim dergisiyle nasıl tanıştı?

28:55 Seyyah Abdürreşid İbrahim ve Sıratımüstakim dergisi

55:59 Japonya'da bir Osmanlı seyyahı: Abdürreşid İbrahim

01:05:02 Mehmet Akif Japonlardan nasıl etkilendi?

01:27:43 Mehmet Akif Ersoy'un Japonlar şiiri