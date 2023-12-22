Suriye'den Türkiye'ye Göçün Etkileri | Enderun Sohbetleri

Bu bölümde Araştırmacı Yazar Zahide Tuba Kor ile algılar ve gerçekler arasında Suriye ve Suriyeliler konuşuldu.

Edebiyattan sanata kültürden medeniyete, tarihten musikiye kadar birçok konunun masaya yatırılacağı ve özünde insanın olacağı Enderun Sohbetleri, Prof. Dr. İsmail Güleç'in sunumuyla sizlerle... Enderun Sohbetleri'ne bu hafta Araştırmacı Yazar Zahide Tuba Kor konuk oldu.

00:00 Enderun Sohbetleri

01:32 Suriye'den Türkiye'ye göçün etkileri

04:57 Savaş öncesinde Suriye'deki Filistinli mültecilerin durumu

13:51 Algılar ve gerçekler arasında Suriye ve Suriyeliler

19:30 Göç bir toplumu nasıl etkiler?

23:14 Suriye savaşından sonra halk nerelere göç etti?

26:41 İç savaş Suriye ekonomisini nasıl etkiledi?

31:08 Göç bir toplumu nasıl etkiler?

35:33 Ukrayna savaşı Rusya'nın Suriye'deki durumunu etkiledi mi?

01:00:30 Suriye'den Türkiye'ye göçün etkileri

01:19:59 Suriye'de rejim, savaş ve göç

01:22:45 Suriye'de savaş kuşatma altında ne tür acılar ve yıkımlar yaşandı?

01:30:57 Göçün toplumsal boyutu

01:31:36 Mülteciliğin bireysel ve toplumsal sonuçları